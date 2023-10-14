بإطلالة لافتة.. جويل مردينيان تثير الجدل بهذا اللوك

شاركت الإعلامية جويل مردينيان وخبيرة التجميل صور جديدة لها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر "إنستجرام" حلال حضورها عرض ازياء وظهرت جويلبإطلالة ساحرة و جذابة.

تفاصيل إطلالة جويل مردينيان

وظهرت جويل مردينيان وهي ترتدي فستان قصير باللون الرمادي، باكمام طوسبة، وبتصميم مميز من منطقة الصدر ومن الاسفل على طريقة البليسية، وقد اختارت حذاء ناعم باللون البيج، مع حقيبة باللون البينك من الجلد الطبيعي.

وقامت جويل مردينيان، بترك خصلات شعرها الذهبية منسدلة بتسريحة انسيابية ناعمة، مع ترك بعض الخصلات منسدلة على وجهها.

واختارت جويل مردينيان بعض اللمسات الناعمة من المكياج، فقامت بوضع أحمر شفاه باللون الكشميري، مع الماسكارا والآي لاينر والآي شادو بألوان ترابية وكحل باللون الاسود.





وأكملت جويل مردينيان إطلالتها بإرتداء بعض الإكسسوارات، حيث اختارت قرطين وخواتم وكولية من الالماس، وهو ما تناسب مع تفاصيل إطلالتها.

جويل مردينيان