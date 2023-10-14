خليك مميز.. طريقة إنشاء رموز تعبيرية بلوحة مفاتيح جوجل Gboard

يعد Gboard من جوجل، هو تطبيق لوحة مفاتيح شائع للأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد، فهو لا يوفر تجربة كتابة سهلة الاستخدام فحسب، بل يضيف أيضا عناصر ممتعة إلى محادثاتك باستخدام الرموز التعبيرية المخصصة.

فإذا كنت ترغب في إضافة لمسة شخصية إلى رسائلك النصية ومنشوراتك على وسائل التواصل الاجتماعي، يمكنك إنشاء رموز تعبيرية فريدة خاصة بك، باستخدام تطبيق لوحة المفاتيح من جوجل Gboard وميزته المدمجة، مما يمنحك طريقة ممتعة ومبتكرة لمشاركة مشاعرك وشخصيتك مع الأصدقاء والعائلة.

وتتيح لك شركة جوجل، إمكانية تصميم رموز تعبيرية مخصصة تشبه مظهرك أو هواياتك أو حتى حيواناتك المفضلة باستخدام ميزة مدمجة بتطبيق لوحة المفاتيح Gboard، فهي طريقة مبتكرة للتعبير عن نفسك وإبراز رسائلك.

كيفية إنشاء رموز تعبيرية مخصصة باستخدام Gboard

يعد إنشاء رموز تعبيرية مخصصة على Gboard طريقة ممتعة ومبتكرة للتعبير عن نفسك في محادثاتك، وباستخدام ميزة Gboard المدمجة، يمكنك بسهولة تحويل وجهك إلى رمز تعبيري، فيما يلي دليل خطوة بخطوة لمساعدتك على البدء في إنشاء رموز تعبيرية مخصصة:

1. افتح أي تطبيق مراسلة على هاتف أندرويد الخاص بك، الذي يدعم Gboard.

2. اضغط على حقل إدخال النص لإظهار لوحة المفاتيح.

3. اضغط على أيقونة الرموز التعبيرية الموجودة أسفل لوحة المفاتيح، عادةً ما يكون هذا على شكل وجه إيموجي مبتسما أو رمزا للكرة الأرضية، على حسب العلامة التجارية لهاتفك.

4. قم بالتمرير إلى اليمين حتى تجد أيقونة “+” واضغط عليها، سيؤدي هذا إلى فتح قائمة إنشاء الملصقات.

5. حدد خيار “إنشاء” للبدء في إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة الخاصة بك.

6. اختر تعبير الوجه الذي يمثل حالتك المزاجية بشكل أفضل، يقدم تطبيق Gboard مجموعة واسعة من التعبيرات والإيماءات للاختيار من بينها.

7. التقط صورة شخصية عن طريق محاذاة وجهك داخل الإطار الموجود على الشاشة، تأكد من اتباع التعليمات المقدمة من Gboard للحصول على أفضل النتائج.

8. بمجرد التقاط الصورة الذاتية، ستقوم Gboard بتحليل ملامح وجهك وإنشاء رمز تعبيري مخصص بناءً على مظهرك.

9. راجع الرموز التعبيرية التي تم إنشاؤها وقم بإجراء أي تعديلات إذا لزم الأمر، يمكنك تخصيص تصفيفة الشعر وشعر الوجه والإكسسوارات والمزيد.

10. عندما تكون راضيا عن الرموز التعبيرية المخصصة الخاصة بك، انقر فوق الزر “حفظ” لإضافتها إلى مجموعتك، وبهذه الخطوات تكون قد نجحت في إنشاء الرموز التعبيرية المخصصة لك باستخدام Gboard، الآن، في كل مرة تستخدم فيها التطبيق داخل أحد تطبيقات المراسلة، يمكنك بسهولة الوصول إلى الرموز التعبيرية المخصصة وإرسالها لإضافة لمسة فريدة إلى محادثاتك.