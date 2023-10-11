جوجل تتيح المكالمات الجماعية بأفضل جودة لـ Meet

قرّرت شركة جوجل الإعلان عن إتاحتها ميزة إجراء المكالمات الجماعية بجودة 1080 العالية من خلال منصة Meet الخاصة بالاجتماعات والمكالمات الفيديو.

وبحسب جوجل، سيجد المستخدمون حالياً توجيهاً لإجراء المكالمات بأعلى جودة، وفى حالة كانت الميزة الجديدة لا تعمل سيتم تفعيلها من خلال الإعدادات.

كشفت جوجل أن المكالمة لكي تكون بدقة 1080 بكسل يجيب أن يتم تكبير الصورة على الشاشة، وبالتأكيد توافر سرعة انترنت عالية، وإلا سيتكيف جوجل Meet وفقاًص لسرعة الإنترنت.

يذكر أن إجراء المكالمات الجماعية بالجودة العالية متاحة حالياً للمشتركين في باقة “جوجل ورك سبيس” المدفوعة، وغير متاحة بمستخدمة الحسابات الشخصية المجانية.

كانت قد أعلنت هيئة تنظيم الاتصالات في كوريا الجنوبية أنها حذرت شركتي جوجل وآبل من توقيع غرامات عليهما قد تصل لأكثر من 50.5 مليون دولار، بسبب سوء استخدامهما لسيطرتهما على سوق التطبيقات.