30 قذيفة هاون.. المقاومة اللبنانية تقصف مواقع عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين

كشف الاعلام العبري اليوم السبت أن أكثر من 30 قذيفة هاون و 3 صواريخ كورنيت أطلقتها المقاومة في لبنان بإتجاه مواقع عسكرية إسرائيلية شمال فلسطين المحتلة.

وأوضحت تقارير إعلامية آخري أنه تم تبادل كثيف لإطلاق النار مع خلية تابعة لحركة حماس حاولت التسلل إلى الآراضي المحتلة وأطلقت صواريخ مضادة للدبابات علي قوات الاحتلال في منطقة "غلاف غزة.

من جهته، أقر الجيش الإسرائيلي اليوم بإصابة طائرة تابعة لسلاح الجو بصاروخ مضاد للدبابات أطلقته حماس. وأعلنت كتائب القسام عن قصفها "لتحشدات العدو قرب كيبوتس "نيريم" بالصواريخ وقذاف الهاون"

وأفادت تقارير عبرية أيضا عن إطلاق صاروخ كورنيت على مستوطنة "أشكول" بغلاف غزة، وإصابة أحد جنود الاحتلال بالمكان.