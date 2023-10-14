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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

قوات الاحتلال تواصل قصف غزة.. ونزوح 400 ألف فلسطيني

عدوان إسرائيل على
عدوان إسرائيل على فلسطين

أذاعت فضائية يورونيوز، تقريرا عن عملية طوفان الأقصى التى دخلت يومها الثامن والذي أسمته إسرائيل السبت الأسود حيث قتل 1300 إسرائيلي على الاٌقل .

قالت وزارة الصحة الفلسطينتية إن 1900 فلسطيني قضوا بينهم 614 طفلا على الأقل وإصابة أكثر من 7500 مدني في غزة ونزوح أكثر من 400 ألف فلسطيني الى جنوب القطاع جراء القصف الجوي و البري الإسرائيلي المكثف على غزة.

كان حزب الله أعلن  استهداف مواقع إسرائيلية بـ"الصواريخ الموجهة وقذائف الهاون" في منطقة مزارع شبعا المتنازع عليها على وقع توتر مستمر بين الطرفين بالتزامن مع حرب مستمرة منذ أسبوع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة المحاصر.

 

مهاجمة ثلاثة مواقع

واستهدف قصف مدفعي إسرائيلي  أمس الجمعة أطراف بلدات حدودية بعد محاولة تسلل من لبنان قال مصدر أمني أن "مجموعة فلسطينية" قامت بها. ورد حزب الله على القصف بمهاجمة ثلاثة مواقع إسرائيلية "بالأسلحة المباشرة والمناسبة".

طوفان الأقصى سرائيل القصف الجوي حركة حماس الفلسطينية حزب الله

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