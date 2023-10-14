مجلس الأمن القومي الإسرائيلي يفتح تحقيقا عاجلا بشأن عملية "طوفان الأقصى"

أعلن رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي تساحي هنغبي، اليوم السبت، تحمل حكومة الاحتلال الكامل مسؤولية ما حدث جراء هجوم حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" واعترف بفشل الاحتلال في السيطرة عليه.

ووصف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي عملية طوفان الأقصى والتي بدأت منذ يوم 7 أكتوبر بالضربة المؤلمة لضربة مؤلمة ووقال أن الاحتلال يركز الآن على الرد القاسي.



وأضاف رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي أن الاحتلال لم يتلق أي معلومات استخباراتية قبل هجوم حركة المقاومة "حماس".



وهدد رئيس مجلس الأمن القومي الإسرائيلي رسمياً حركة المقاومة قائلاً أن الاحتلال حالياً يركز على إنهاء المقاومة الفلسطينية "حماس" في قطاع غزة.



كما أعلن هنغبي عن فتح تحقيق عاجل بشأن التقصير الذي سمح بهجوم المقاومة "حماس".