أهلي 2005 يفوز على دجلة بثنائية في بطولة الجمهورية

فاز فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد ٢٠٠٥ على ضيفه وادي دجلة بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، على ملعب الأهلي بمدينة نصر، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الجمهورية.

وشارك أحمد محمد عابدين، في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة وكان له دور مميز في الحفاظ على فوز الأهلي في لقاء اليوم.

وبدأ «أهلي ٢٠٠٥» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف جمال - عبد الله بستانجي - محمود لبيب.

الوسط: طارق فوزي - أحمد وحيد - أحمد خالد «كباكا» - يوسف عفيفي - فارس خالد.

الهجوم: محمد رأفت - محمد عبد الله.

وافتتح محمد رأفت التسجيل للأهلي في اللحظات الأخيرة من عمر الشوط الأول، بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، بعدما تلقى عرضية مميزة من الجبهة اليمنى أرسلها له يوسف جمال.

وفي الشوط الثاني شارك يوسف عبد الحفيظ بدلًا من أحمد وحيد، وعمر خالد بدلًا من يوسف جمال، وإبراهيم عادل بدلًا من محمد عبد الله، ومحمد أحمد «شيبا» بدلًا من فارس خالد، وأحمد محمد عابدين بدلًا من محمود لبيب.

وواصل الأهلي ضغطه الهجومي على دفاعات وادي دجلة، ليتمكن من التسجيل مجددًا، بعدما أرسل محمد عبد الله ضربة ركنية تابعها طارق فوزي برأسية رائعة، ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة ٦١، ويعزز تقدم الأهلي، قبل أن يقلص وادي دجلة الفارق بهدف وحيد في الدقيقة ٨٣ من عمر المباراة.

وبهذا الفوز رفع «أهلي ٢٠٠٥» رصيده إلى ١٥ نقطة، جمعها من الفوز في ٥ مباريات والخسارة في مباراتين، حيث فاز على بلدية المحلة ٨ - صفر، وخسر أمام القناة صفر - ١، وفاز على سموحة ٤ - صفر، وعلى حرس الحدود ٣ - صفر، وخسر أمام زد ٢ - ٣، وفاز على أسيوط ٣ - ١، وعلى دجلة ٢ - ١، مسجلًا ٢٢ هدفًا مقابل تلقي شباكه ٦ أهداف.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي ٢٠٠٥ بالأهلي كلًّا من حسن محمد مديرًا فنيًّا، ومحمد صلاح مدربًا مساعدًا، وإبراهيم عبد الجواد مدربًا للحراس، وعمار فتحي إداريًّا، ومحمد فودة طبيبًا للفريق، ومحمد نحلة المعد البدني، وعبد الله إمام إخصائي التدليك.