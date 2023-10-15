أخبار التعليم | مشهد من يوم القيامة.. كسوف الشمس يحدث الآن في هذه المناطق ويستمر 5 ساعات كاملة.. وموعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

مشهد من يوم القيامة| كسوف الشمس الآن في هذه المناطق.. مستمر طوال 5 ساعات كاملة

بدأ سكان العالم في البحث عن مشاهدة كسوف الشمس مباشر الآن، حيث حيث يغطي القمر الشمس تماما، يغطي قرص القمر حوالي 95.2% من كامل قرص الشمس عند ذروة الكسوف، كسوف الشمس غير مشاهد في مصر، تتفق كسوف الشمس مع لحظة الاقتران التي تسبق ميلاد هلال شهر ربيع الآخر لعام 1445هـ والتي تكون في تمام الساعة 5:59:32 مساءً بالتوقيت العالمي (8:59:32 مساءً بتوقيت القاهرة).

هذه الطالبة | شرّفت جامعة الفيوم وسط زملائها في صُحار العُمانية

تشارك كلية الخدمة الاجتماعية جامعة الفيوم بالملتقى الطلابي الإبداعي الرابع والعشرين الذي يُعقد بجامعة صُحار-سلطنة عُمان خلال الفترة ١١-٢٠٢٣/١١/١٥م ببحث للطالبة أمنية خالد طلب بعنوان (آليات تعزيز الجامعات العربية للاقتصاد الأخضر، نحو رؤية استشرافه) وتأتي مشاركة الطالبة تحت إشراف الأستاذة الدكتورة بسمة عبد اللطيف، والدكتورة حنان طنطاوي.

كنز حقيقي.. خبراء التعليم: تسويق الابتكارات ونماذج الأبحاث العلمية للجامعات

شهد قطاع التعليم العالي طفرة حقيقية لم يشهدها من قبل وتحول إلى حقيقة ونجحت مصر في العديد من التصنيفات الدولية ولكن تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل هو أكبر التحديات التى تواجه وزارة التعليم العالي.

خبير: تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل أكبر تحديات التعليم العالي

شهد قطاع التعليم العالي طفرة حقيقية لم يشهدها من قبل وتحول إلى حقيقة ونجحت مصر في العديد من التصنيفات الدولية ولكن تطوير المناهج لمواكبة سوق العمل أكبر التحديات التى تواجه وزارة التعليم العالي.

لطلاب المدارس والجامعات.. مواعيد تقديم طلبات اشتراكات المترو ونسب التخفيض

يقدم مترو الانفاق، في مصر فرصة لطلاب الكليات والمعاهد والمدارس للاشتراك في خطوطه الثلاثة بتخفيض يصل إلى 98%، بهدف تخفيف العبء عن أسرهم خلال فترة الدراسة.

موعد امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول في جامعة عين شمس

قالت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس، إن الكلية منتظمة في الدراسة عن طريق الحضور بالكلية .