«الشوباشي» تعليقًا على ما تفعله إسرائيل بغزة: عندنا قائد عارف هو بيعمل إيه|فيديو

قالت النائبة فريدة الشوباشي ، إن اسرائيل تستخدم الدين بأسوأ أسلوب وأغراض ممكنة، وإسرائيل لا تحكم بل تنفذ مخطط .

وتابعت "الشوباشي"، خلال لقائها لبرنامج "آخر النهار"، والمذاع على فضائية "النهار"، أن الأحداث الجارية المراد منها مصر، وهناك مخطط قديم عرض على الرئيس الأسبق مبارك لتهجير أهالي غزة لسيناء.

وتابعت: إسرائيل لازم تفهم إن عندنا قائد عارف هو بيعمل ايه، وده اللي مخلينا حاسين بالأمان معاه .

وأشاد عدد من النواب برفض مصر خروج الرعايا الأجانب من غزة وتشترط إدخال المساعدات الإنسانية، وأكدوا أن موقف مصر مع الرعايا الأجانب والاشتراط بتسهيل وصول وعبور المساعدات لقطاع غزة، يأتي استمرارًا لدور مصر في الدفاع عن القضية الفلسطينية من منطلق عقيدتها الراسخة وإيمانها العميق بضرورة الحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في إقامة وطنه المستقل.