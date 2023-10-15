بدل اللحمة حشيش وهيروين| السجن المؤبد لجزار أوسيم

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم بمعاقبة جزار بالسجن المؤبد لاتهامهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في أوسيم بالجيزة.

صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عماد عطية محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد السلام اللمعي، وعمادأبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر أيمن القاضي وماجد منير.

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، أحال القضية رقم 13917 لسنة 2022 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4456 لسنة2022 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها عبد الله. ص. ع. م، 22 سنة، جزار، لأنه في يوم 8 سبتمبر2022 بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرحبها قانونًا.