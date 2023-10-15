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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدل اللحمة حشيش وهيروين| السجن المؤبد لجزار أوسيم

صدى البلد

قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في زينهم بمعاقبة جزار بالسجن المؤبد لاتهامهم بحيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار في أوسيم بالجيزة.

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صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور عماد عطية محمد، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد السلام اللمعي، وعمادأبو الحسن عبد اللاه، وأمانة سر أيمن القاضي وماجد منير. 

 

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بعد قليل.. سماع أقوال الشهود وفض الأحراز بقضية خلية الإسماعيلية

وكانت نيابة شمال الجيزة الكلية، أحال القضية رقم 13917 لسنة 2022 جنايات أوسيم، والمقيدة برقم 4456 لسنة2022 كلي شمال الجيزة، إلى محكمة الجنايات والمتهم فيها عبد الله. ص. ع. م، 22 سنة، جزار، لأنه في يوم 8 سبتمبر2022 بدائرة قسم شرطة أوسيم بمحافظة الجيزة أحرز بقصد الاتجار جوهر مخدر الحشيش في غير الأحوال المصرحبها قانونًا.

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