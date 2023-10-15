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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شكر على الدعم الأمريكي.. اتصال هاتفي خامس بين نتنياهو وبايدن

بايدن ونتنياهو
بايدن ونتنياهو

أعلن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًا خامسًا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن منذ عملية "طوفان الأقصى" التي تم تنفيذها من قبل حركة المقاومة الفلسطينية.

وحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية، قال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء شكر بايدن على الدعم الأمريكي العميق، وكذلك زيارات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن في الأيام الأخيرة.

وأضاف مكتبه أن الاثنين اتفقا على مواصلة التواصل.

وفي سياق متصل، أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، لنظيره الأميركي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي مساء اليوم السبت، أن السلام والأمن في المنطقة سيتحقق من خلال تنفيذ حل الدولتين.

وشدد عباس على ضرورة السماح بفتح ممرات إنسانية عاجلة في قطاع غزة، وتوفير المواد الأساسية والمستلزمات الطبية، وإيصال المياه والكهرباء والوقود للمواطنين هناك، والرفض الكامل لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة.

ودعا إلى ضرورة وقف اعتداءات المستوطنين في المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية، ووقف اقتحامات المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك التي تتسبب بتصعيد الأوضاع.

وأكد الرئيس رفضه الممارسات التي تتعلق بقتل المدنيين أو التنكيل بهم من الجانبين، داعيا لإطلاق سراح المدنيين والأسرى والمعتقلين.

وجدد الرئيس عباس التأكيد على نبذ العنف والتمسك بالشرعية الدولية والمقاومة الشعبية السلمية والعمل السياسي طريقا لتحقيق أهداف الفلسطينية الوطنية في الحرية والاستقلال.

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