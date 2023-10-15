له ضوابط.. خبير يكشف أسباب حذف المنشورات الخاصة بحرب إسرائيل على غزة

علق المهندس أحمد والي، رئيس قسم نقل البيانات في إحدى شركات الاتصالات، على المنشورات المتعلقة بـ اعتداء إسرائيل على قطاع غزة ضد الفلسطينيين.

وقال "والي" حذف المنشورات الخاصة بحرب الكيان الصهيوني على غزة مبني على أسباب معينة بعضها متعلق بالقضية الفلسطينة والمقاومة في غزة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي أصدر قانونا جديدا لضبط الحوكمة لما ينشر على الانترنت السوشيال ميديا، وضبط المنشورات، منها التي تحرض على العنف وتضلل الرأي العام وبيع المنتجات الممنوعة.

التعاطف مع حركة حماس تحريض على العنف

وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يعتبر ضمن هذه الحوكمة على جميع المنصات التعاطف مع حركة حماس أو القضية الفلسطينية يصنف التحريض على الكراهية والعنف، وسيتم حذفها.