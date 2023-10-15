سعر ومواصفات OnePlus Open.. أول هاتف قابل للطي من وان بلس

أكدت شركة وان بلس OnePlus الصينية، رسميا تاريخ الإعلان عن أول هاتف قابل للطي من إنتاجها، والذي سينطلق بشكل رسمي في 19 أكتوبر، لذا كشفت العديد من التسريبات تفاصيل التصميم والمواصفات لهاتف OnePlus Open المرتقب.

سعر ومواصفات هاتف وان بلس OnePlus Open

وبحسب ما ذكره موقع "gsmarena" التقني، كشفت أحدث التسريبات عن سعر هاتف وان بلس القابل للطي OnePlus Open، والذي سيتم إصداره في 27 أكتوبر في الهند، مقابل سعر حوالي 1680 دولار أمريكي (أي ما يعادل 51.870 جنيه مصري).

وتبعا للمعلومات المسربة، سيحتوي هاتف وان بلس OnePlus Open، على شاشة داخلية مرنة قابلة للطي من نوع Foldable OLED، يبلغ قياسها 7.8 بوصة، وبدقة 1900 × 2160 بكسل، تدعم معدل تحديث عال يبلغ تردده 120 هرتز في الثانية.

سعر ومواصفات هاتف وان بلس OnePlus Open

وسيحتوى الهاتف على شاشة خارجية من نوع OLED، يبلغ قياسها 6.31 بوصة، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز في الثانية، وأشارت التقارير إلى أن هاتف OnePlus Open، سيعمل بنظام التشغيل الأحدث من جوجل Android 14.

وسيتم تشغيل هاتف OnePlus Open، بواسطة معالج كوالكوم الرائد Snapdragon 8 Gen 2، المطور بدقة تصنيع 4 نانومتر، ويقترن بمعالج رسوميات من نوع Adreno 740.

سعر ومواصفات هاتف وان بلس OnePlus Open

وسيقترن الجهاز القابل للطي من وان بلس، بذاكرة وصول عشوائية رام بسعة 16 جيجابايت، وذلك بالإضافة إلى ذاكرة تخزين داخلية ضخمة بسعة 1 تيرابايت.

وسيأتي هاتف OnePlus Open، بكاميرا خلفية ثلاثية الرئيسية منها بدقة 48 ميجابكسل، وعدسة تليفوتوغرافي بدقة 64 ميجابكسل، وعدسة ultrawide بدقة 48 ميجابكسل، تحمل إعدادات الكاميرا علامة Hasselblad التجارية.