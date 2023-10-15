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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المياه تغسل الشوارع.. هطول أمطار غزيرة بالإسكندرية

عمال شركة الصرف الصحي
عمال شركة الصرف الصحي ينزحون المياه بالاسكندرية

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار غزيرة على مدار الساعات الماضية، بمختلف أنحاء المحافظة وذلك في ظل حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وفقاً لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

تواصل سقوط الأمطار المتوسطة على الإسكندرية واستمرار حركة الملاحة بالميناء

وأوضح اللواء محمود نافع رئيس شركة المياه أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الإسكندرية تم رفع درجات الاستعداد وانتشار سيارات شفط المياه والبدالات وعربات التدخل السريع والسيارات المدمجة على مستوى المحافظة وخاصة بالأماكن الساخنة بالمحافظة اعتبارا من أمس. بالإضافة إلى متابعة تفريغ بيارات محطات الرفع ومناسيب المصارف علي مدار الساعة. 

وأضاف أنه يتم التواصل المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية وجميع الجهات المختصة لمتابعة حالة الطقس ويتم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع أجهزة الشركة قبل بدء حالة الطقس السيء ب48 ساعة.

 

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