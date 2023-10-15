تدفق السياح على معبد رمسيس الثانى في مدينة أبو سمبل

شهد معبد أبوسمبل اليوم تدفقات سياحية من مختلف الجنسيات الأجنبية للاستمتاع بالحضارة المصرية المتجسدة فى معبدى رمسيس الثانى وزوجته نفرتارى.

وتوافد السائحون من مختلف دول العالم على مدينة أبوسمبل براً عبر طريق أسوان أبوسمبل الدولى ، ونهراً عبر رحلات المراكب النيلية ببحيرة ناصر ، وجواً عبر رحلات الطيران الشارتر والداخلية التى تصل إلى مطار أبوسمبل الدولى.

تدفقات سياحية

وأكد الأثرى أحمد مسعود مدير آثار أبوسمبل بأن معابد أبوسمبل تشهد انتعاشة سياحية بالتزامن مع بداية الموسم السياحى الشتوى فى أسوان ، وكذلك استعداد آثار أبو سمبل للحدث الفريد الذى تشهده أبوسمبل يوم 22 أكتوبر الجارى بتعامد الشمس على قدس الأقداس بمعبد رمسيس الكبير ، وهى الظاهرة الفلكية الفريدة التى جسدها القدماء المصريون قديماً وشاهدة على معجزات المصرى القديم وحضارة مصر .

وقال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إنه رصد إصابة بعض الأشجار بالنمل الأبيض والقرضة، ما يعرضها للسقوط المفاجئ على المشاة والمركبات بطول كورنيش النيل القديم بمسافة 4 كيلو مترات، بداية من المدخل الشمالى وحتى حديقة فريال جنوباً، مع تسبب ذلك أيضا فى وجود أسراب من الحشرات الطائرة الضارة.

وأضاف محافظ أسوان أنه أعطى توجيهاته لإدارة الحدائق بالمحافظة بقيادة المهندس محمد حسن بحصر هذه الأشجار لسرعة التعامل العلمى والمدروس معها للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم، وهو ما يتكامل مع البانوراما الحضارية والجمالية التى يشهدها الكورنيش فى الفترة الحالية من خلال تنفيذ مشروع "ممشى أهل مصر".

ووجه المحافظ بأن يتوازى مع ذلك القيام مرحلياً بالمرور على جميع المناطق والأحياء السكنية والشوارع الداخلية والميادين الرئيسية داخل مدينة أسوان لتنفيذ أعمال الحصر أيضاً للوقوف على الأشجار المصابة والتالفة منها والتعامل الفورى معها.

من جانب آخر، أكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، دعم ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى للقضايا الشبابية، وتوجهياته المستمرة لتسخير جميع القدرات والإمكانيات، وتعزيز مهارات الشباب، مع استغلال طاقاتهم الكامنة بشكل إيجابى ومثمر، وهو الذى يتماشى مع طموحات الدولة المصرية فى إحداث نهضة تنموية حقيقية.

ووجه اللواء أشرف عطية الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، واللواء أحمد جمال الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون المناطق النائية والحدودية، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، على رعاية شباب المحافظات الحدودية بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية بقيادة اللواء هشام آمنة، والسياحة والآثار بقيادة أحمد عيسى، والثقافة بقيادة الدكتورة نيفين الكيلانى، وأيضاً المخابرات الحربية، وهو ما يعكس حرص الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة على الاهتمام بوقود الحاضر وأمل المستقبل.