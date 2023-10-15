شوبير: نجم بيراميدز وقع لـ الأهلي.. وهذا سبب فشل الصفقة

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن أسامة جلال، نجم فريق بيراميدز، وقع للنادي الأهلي قبل 3 سنوات، قبل انضمامه إلى السماوي قادما من إنبي.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي “مع شوبير”: “ أسامة جلال وقع عقود انضمامه إلى الأهلي منذ 3 سنوات قبل انتقاله إلى بيراميدز، واللاعب كان سعيدا جدا بالانضمام إلى الأهلي”.

وأضاف: “الأهلي لم يستكمل إجراءات ضم أسامة جلال، لينضم اللاعب إلى بيراميدز، ثم تجددت المفاوضات مؤخرا لضمه لصفوف الأهلي، لكن اللاعب جدد تعاقده مؤخرا مع بيراميدز لمدة 3 سنوات والقصة خلصانة، وبالتالي اللاعب خارج الأهلي".

مصير الكرتي من التعاقد مع الأهلي

وختم:" بالنسبة لـ وليد الكرتي، لاعب بيراميدز، هناك إعجاب كبير داخل الأهلي بإمكانيات اللاعب، لكن لازم تعرف إن التعاقد مع إمام عاشور لغى فكرة التعاقد مع محمد رضا بوبو وأيضا الكرتي، كما أنه لا يزال هناك موسمين للكرتي في عقده مع بيراميدز".