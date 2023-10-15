إسرائيل تعطل نظام تحديد المواقع العالمي GPS في المستوطنات الشمالية

قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، اليوم الأحد، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استخدم أجهزة تشويش في المستوطنات الشمالية، ما تسبب في تعطل نظام تحديد المواقع العالمي (GPS).

ووفقا للصحيفة فقد اشتكي العديد من الإسرائيليين في عموم البلاد وخاصة المستوطنات الشمالية من أعطال في أجهزتهم الخلوية.

وحسب الصحيفة فأن هذه أجهزة تشويش استباقية لنظام تحديد المواقع العالمي (GPS) يستخدمها جيش الاحتلال الإسرائيلي بشكل عام من مناطق القتال لتلبية الاحتياجات التشغيلية المختلفة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هذه تعطيلات استباقية لمختلف الاحتياجات التشغيلية.

وأضاف "يجب على المواطنين أن يدركوا أن تفعيل التشويش يمكن أن يسبب أعطالاً مؤقتة في التطبيقات المعتمدة على الموقع"، مستبعدا احتمال أن تكون هذه حربا إلكترونية ضد إسرائيل.