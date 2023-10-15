حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

توفيت الإعلامية اللبنانية "جيزيل خوري"، فجر اليوم الأحد، عن عمر يناهز 62 عاما في بيروت بعد صراع طويل مع مرض "السرطان"، وكانت اشتهرت خوري ببرامجها الحوارية ووصفها البعض بالمدرسة في تقديم البرامج.

جيزيل خوري

رحيل جيزيل خوري

وُلدت جيزيل خوري في الأشرفية بالعاصمة اللبنانية بيروت سنة 1961، وهي متحدرة من بلدة العقيبة الساحلية في قضاء كسروان شمال بيروت.

وانطلقت مسيرة جيزيل خوري الإعلامية على الشاشة الصغيرة بعد دراسات في الإعلام والتاريخ، عبر المؤسسة اللبنانية للإرسال (ال بي سي) بعيد افتتاح هذه القناة، وهي أول محطة تلفزيونية خاصة في لبنان، في منتصف ثمانينات القرن الماضي.

وقدمت على هذه الشاشة المحلية مجموعة برامج ثقافية ووثائقية وسياسية، من أبرزها برنامج "حوار العمر" في أواسط التسعينات، الذي حققت فيه نجاحاً كبيراً من خلال حواراتها مع بعض من ألمع الأسماء الفنية والثقافية والسياسية في لبنان والعالم العربي.

وانتقلت خوري إلى قناة "العربية" الإخبارية بعيد افتتاحها عام 2003، وعملت فيها لسنوات عدة قدمت خلالها برنامجي "بالعربي" و"ستوديو بيروت".

وتابعت خوري مسيرتها التلفزيونية على قناة "بي بي سي عربي" نهاية 2013، حيث قدمت برنامج "المشهد" الذي يسلط الضوء على بعض روايات شهود العيان الأكثر إقناعاً في التاريخ الحديث في الشرق الأوسط.

وحطت رحالها أخيراً في قناة "سكاي نيوز عربية" عام 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري "مع جيزال".

فجيزيل خوري أرملة الصحفي اللبناني سمير قصير، الذي اغتيل في الثاني من يونيو 2005.

جيزيل خوري

صراع طويل مع المرض

أطلقت الراحلة وبعد اغتيال زوجها الصحفي سمير قصير في 2 يونيو 2005 مؤسسة تحمل اسمه في 1 فبراير 2006، وحولتها إلى إحدى أبرز المؤسسات الإقليمية المتخصصة في رصد الانتهاكات ضد الحريات الإعلامية والثقافية عربياً، ودعم الأصوات الإعلامية المستقلّة في لبنان ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحملت قضية حرية الصحافة إلى المحافل العالمية، دافعةً الاتحاد الأوروبي لإطلاق جائزة سمير قصير لحرية الصحافة عام 2006، وانتُخِبت عضواً في مجلس إدارة المنتدى العالمي لتطوير الإعلام بين 2016 و2020، وعضواَ في لجنة تحكيم جائزة "جيلرمو كانو" لحرية الصحافة التي تمنحها اليونسكو، كما أنها نالت وسام الفنون والآداب الفرنسي من رتبة ضابط عام 2012، ووسام جوقة الشرف الفرنسية من رتبة فارس عام 2019.

وأعلنت الممثلة رندة الأسمر، مديرة مهرجان "ربيع بيروت" التابع لـ"مؤسسة سمير قصير" التي أسستها جيزيل خوري أن الأخيرة "توفيت الأحد فجراً في منزلها محاطة بولديها".

وأوضحت في تصريح لوكالة "فرانس برس" أن الراحلة "كانت تُعالج في المستشفى خلال الأسبوعين الأخيرين بعدما تدهورت حالتها الصحية بشكل مفاجئ بسبب معاناتها من السرطان منذ نحو عامين ونصف عام ونقلت إلى منزلها الجمعة بناء على طلبها".

وأضافت الأسمر "جيزيل كانت تحرص على ألا يشعر أحد بأنها مريضة فواصلت عملها وكانت مؤسسة سمير قصير الأعز على قلبها".

بدورها، نعت مؤسسة سمير قصير الراحلة وجاء في بيان النعي: "بقلوب دامعة وعيون خاشعة، تنعى مؤسسة سمير قصير إلى الأصدقاء والأوفياء وعشاق الحرية، مؤسستها الحالمة ورئيستها الدائمة، الإعلامية جيزيل خوري، بعد حياة من النضال والالتزام والإنجازات".

ونعت سكاي نيوز عربية الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، وقالت بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تنعى شبكة سكاي نيوز عربية الزميلة الإعلامية اللبنانية جيزال خوري، التي وافتها المنية صباح اليوم في منزلها في بيروت وإذ تنعى سكاي نيوز عربية الزميلة جيزال خوري فإنها تستذكر مشوارها الصحفي والإعلامي الطويل الذي بدأ مع المؤسسة اللبنانية للإرسال ثم قنوات إعلامية دولية آخرها سكاي نيوز عربية في 2020، حيث قدمت برنامجها الحواري مع جيزال الذي استضافت خلاله نخبة من أبرز صناع القرار والمسؤولين من العالم العربي.

الممثلة رندة الأسمر

مشاهير ينعون رحيلها

نعى الإعلامي عمرو أديب عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “إكس” (تويتر سابقا)، الإعلامية اللبنانية ‎جيزيل خوري، بعد وفاتها عن عمر ناهز الـ 62 عاما بعد صراع مع المرض.

وكتب عمرو أديب: "الله يرحمها ويصبر أهلها وأصدقاءها.. كانت محترمة بكل ما تحمله الكلمة من حروف.. محترفة فى عملها صادقة فى قضيتها.. جيزيل شبه لبنان عاشت حياة مؤلمة لا تستحقها".

كما نعاها الإعلامي، جابر القرموطي، مقدم برنامج منشيت، وكتب على موقع “إكس”، جيزيل خوري وردة سقطت من بستان الإعلام العربي وردة نقية، محاربة، مهنية، محترمة، لكنه السرطان اللعين وداعا أستاذتي وأختي العزيزة.

كما نعت إذاعة النجوم اللبنانية وفاة الإعلامية جيزيل خوري، وكتبت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، غيب الموت فجر الأحد الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاماً في مستشفى الجامعة الأميركية بعد صراع مع المرض.

وقالت: "تتقدم إذاعة النجوم اللبنانية بأحر التعازي من عائلة جيزيل خوري، راجين الله أن تتغمد الفقيدة بواسع رحمتها".

كما نعتها أسرة وكالة الأنباء الفنية، وقالت على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "غيب الموت الإعلامية اللبنانية جيزيل خوري عن عمر يناهز 62 عاماً بعد صراع مع المرض".

وقالت تتقدم أسرة وكالة الأنباء الفنية بأحر التعازي من عائلة جيزيل خوري، راجين الله أن تتغمد الفقيدة بواسع رحمتها.

جيزيل خوري

من بين أفضل الإعلاميات

ويذكر أن اختارت صحيفة "نيويورك تايمز" "جيزيل خوري" عام 2005 كواحدة من بين أفضل 8 إعلاميات على مستوى العالم يعملن في مجال الاخبار والبرامج السياسية التلفزيونية.

ومن أبرز البرامج التي قدمتها "جيزيل خوري" ونالت جماهيرية كبيره في لبنان والعالم العربي:

حوار العمر على قناة المؤسسة اللبنانية للإرسال.

المشهد بي بي سي عربي.

استوديو بيروت قناة العربية.

بالعربي قناة العربية.

مع جيزيل سكاي نيوز عربية.

ومن أقوال جيزيل الخوري:

أنا امرأة صارمه في يومياتي لكني في الوقت نفسه شغوفه وحنونه ولائقة.

قانون الاعلام في لبنان كارثه ويجب تغييره ولن يعود رائدا إذا بقى على ما هو عليه.

وجميعنا نتذكر الحديث التي أجرته خوري مع الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال برنامج "المشهد" على قناة "بي بي سي العربية"، التي تحدثا في عن الوضع فى "سيناء" وهذا الحوار كان في عام 2015، وبعدها تحدثت عن قوة الدولة المصرية في مواجهة الإرهاب.

وهذا لم يكن الحوار الأول لها مع رئيس مصري حيث التقت قبل ذلك بالرئيس الأسبق حسني مبارك، الذي اختصها بحديثين تليفزيونيين في أوقاتٍ متباعدة، ما جعلها تصرح بأنها "لن تنسى مبارك"، وأن أجواء الحوار كانت تتسم بالمرح والبساطة، فضلا عن العلاقة الطيبة التي نشأت بينهما في أعقاب حواراتهما، خاصة عندما بعث مبارك برسالة لها عبر السفير المصري، يدعوها فيها للإقامة بمصر وتقديم برامج تليفزيونية هنا بعد رحيل زوجها.

وحوارها مع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال برنامج "حوار العمر" على قناة "إل بي سي" كان من العلامات البارزة في حياتها، حيث روت أن ذلك الحوار نتج عنه علاقة كبيرة بينهما، رغم رفضها إجراء ذلك الحوار في البداية، حيث روت أنه كان من المقرر أن يقف بوتفليقة فوق منبر يعلوها بدرجة كبيرة فيما تجلس هي على طاولة أسفل المنبر، وهذا ما رأته غير لائق، وانتهى الأمر بتنفيذ الرئيس الجزائري لرغبتها وإجراء الحوار بالشكل الذي تريده.

وكما أجرت حوارا مع ريبال الأسد، ابن عم الرئيس السوري بشار الأسد وهو كان آخر المناطق المثيرة للجدل في مسيرتها الإعلامية.