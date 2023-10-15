عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مصر تطرح 152 فرصة استثمارية للشركات التركية

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة سلسلة لقاءات مكثفة مع مسئولي كبريات الشركات التركية الراغبة في الدخول أو زيادة الاستثمارات في السوق المصري في مجالات صناعة الملابس الجاهزة والأثاث والعقارات والمنتجات الصحية والمواد الغذائية، وذلك في ختام زيارته لمدينة إسطنبول التركية للمشاركة في فعاليات المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي في نسخته الرابعة.

واستهل الوزير سلسلة اللقاءات بعقد اجتماع مع المدير التنفيذي لجمعية المصنعين ورجال الأعمال التركية حيث استعرض اللقاء فرص الاستثمار الصناعي بمصر في ١٥٢ فرصة استثمارية من بينها إنتاج خام البوليستر والأدوية، مشيراً إلى الحوافز الاستثمارية التي يمكن تقديمها للشركات أعضاء الجمعية من أراضي مجانية تمنح لاقامة مشروعات واعفاءات ضريبية تصل إلى ١٠ سنوات.

وأوضح الوزير أنه تم الاتفاق خلال الاجتماع على التواصل خلال الفترة القادمة مع مسئولى الجمعية لعمل عرض تقديمى للشركات الأعضاء بالتنسيق مع مكتب التمثيل التجارى المصرى فى اسطنبول ومركز تحديث الصناعة.

وأشار سمير إلى أنه اجتمع مع مسؤولي شركة إل سي وايكيكي المتخصصة في إنتاج الملابس الجاهزة حيث تناول اللقاء رغبة الشركة في التوسع الاستثماري في مصر خلال الفترة القادمة في إحدى المناطق الحرة للحصول على الامتيازات الخاصة من الاستثمار في هذه المناطق، مشيراً إلى أن الشركة تحقق نجاحا مستمراً في السوق المصري حيث بلغ إجمالى مبيعاتها مؤخرا ١١٣ مليون دولار وبلغ اجمالى استثماراتها حوالي ١٠٠ مليون دولار وتمتلك مكتب مشترين فى مصر و٣٨ متجر تستهدف زيادتها إلى ١٠٠ متجر خلال الأعوام الخمسة المقبلة.

والتقى الوزير مسؤولي مجموعة أيرأوغلو المتخصصة في انتاج الملابس والمنسوجات والعقارات وسلاسل التجزئة وقد تم بحث خطة الشركة للتوسع في السوق المصري حيث تمتلك الشركة مصنعاً فى المنطقة الحرة بالاسماعيلية، وتنتج الأقمشة فى مصنع أخر فى دمياط لا سيما أقمشة الجينز وتصدرها لسلاسل المتاجر الأمريكية إذ بلغت صادرات الشركة في مصر حوالي ٢٠٠ مليون دولار، كما تناول اللقاء رغبة الشركة فى توسعة مصنعها فى دمياط ليصل الانتاج الى ٥٠ مليون متر قماش سنوياً بمبيعات مستهدفة تبلغ حوالي ١٥٠ مليون دولار.

وقال سمير إن الشركة ترغب فى إقامة مصنع لانتاج الغزول البوليستر والنايلون فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة ٥٠٠ ألف متر مربع بتكلفة استثمارية ٣٠٠ مليون دولار على مرحلتين بإجمالي مبيعات مستهدفة تبلغ حوالي ٢٠٠ مليون دولار، مشيراً إلى أن الشركة ترغب أيضاً فى إقامة مصنع لانتاج مفروشات ولوازم الأسِّرة والمراتب بتكلفة استثمارية تصل إلى ٢٠٠ مليون دولار لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للاسواق الأفريقية، كما ترغب في إقامة مشروع استثماري ضخم لانتاج حبيبات البوليستر فى مصر وذلك للاستفادة من المزايا الاستثمارية المتاحة في هذا المجال.  

وعقد الوزير لقاءً مع مسؤولي شركة حياة التركية المتخصصة في مجال المنتجات الصحية حيث تعمل الشركة في مدينة ٦ أكتوبر منذ عام ٢٠١٢، ويبلغ اجمالى استثماراتها فى السوق المصري 550 مليون دولار وتستهدف إقامة مصنع لإنتاج المناديل الورقية بتكلفة ٧٠ مليون دولار ومصنع لإنتاج المنظفات الصناعية بتكلفة ٣٥ مليون دولار، بالاضافة لمصنع لانتاج الحفاضات.

ولفت سمير إلى أن الشركة تدرس إقامة مشروع استثمارى فى مصر لصناعة الورق من جريد النخل، مشيراً إلى إمكانية استفادة الشركة من أحدث الدراسات التى قام بها مركز تحديث الصناعة فى هذا الشأن، ولا سيما فى ضوء توافر النخل المزروع فى مصر بمساحات كبيرة، حيث تحتوي سيوة وحدها على ما يزيد عن ٥ مليون نخلة بما يسهم في توافر المادة الخام فى تصنيع الورق بدلاً من الاعتماد على المصدر التقليدى المتمثل في لب الورق.

والتقى الوزير ممثلي شركة  تي اند سي العاملة في مجال إنتاج المنسوجات والطاقة لبحث خطط الشركة لإقامة مشروعات استثمارية فى مجالات إنتاج البولى سيليكون لاستخدامها فى انتاج الواح الطاقة الفوتو ڤولطية.

واستعرض اللقاء تطورات نشاط الشركة الاستثمارى فى مصر فى مجال انتاج الملابس الجاهزة حيث تعتبر الشركة من أكبر مصنعى ومصدرى الملابس الجينز من مصر وتملك مصنعا يوظف ٦٥٠٠ عامل، حيث تخطط الشركة لتوسعة مصانعها في مصر لتبلغ مساحتها ١٠٠ ألف متر مربع، كما يصدر مصنع الشركة فى العبور ملابس لمختلف الماركات العالمية.

وأضاف الوزير أنه اجتمع بمسئولي شركة كيرڤان المتخصصة في مجال إنتاج المواد الغذائية (الحلويات) حيث تمتلك الشركة حالياً ٣ خطوط إنتاج وتسعى لتوسعة مصنعها الحالي ليكون على مساحة ٣٢ الى ٥٠ ألف متر مربع، وتركز الشركة على التصدير الى منطقة شمال افريقيا. 

وأشار سمير على مسؤولي الشركة دراسة اقامة استثماراتها القادمة فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من المزايا الجاذبة للاستثمار بالمنطقة، لافتاً إلى أن الشركة تعتزم التواجد ضمن الوفد المرافق لوزير التجارة التركى في زيارته القادمة للقاهرة نهاية الشهر الجاري.

في سياق متصل عقد الوزير لقاءً مع إحدى الشركات العاملة في صناعة الجلود والجيلاتين وبحث مع مسؤولي الشركة خططها للتوسع الاستثماري بالسوق المصري.

أحمد سمير وزير التجارة والصناعة الشركات التركية الاستثمارات في السوق المصري صناعة الملابس الجاهزة زيادة الاستثمارات في السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

300 جنيه في يوم| تحرك أسعار الذهب مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية كسرها السرطان ومات زوجها غدرا

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

أمطار في 9 محافظات.. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الـ72 ساعة القادمة

بسبب الديون.. شوبير يكشف حقيقة استبعاد الزمالك من الكونفدرالية

10 جنيهات.. هبوط أسعار الدواجن اليوم ومفاجأة في ثمن البيض الآن

440 جنيها | تحرك جديد في أسعار الذهب وهذه قيمة عيار 21

موضوعات متعلقة

CIT تشارك بـ 19 شركة مصرية في معرض جيتكس جلوبال

15 شركة مصرية تلتقي سيكا الأميركية للبحث عن فرص جديدة للتصدير

جمعية مستثمري مرغم الصناعية: بطء تقنين الأراضي يعيق زيادة الاستثمارات

التصديري للصناعات الهندسية: 16 شركة تشارك في معرض كانتون بالصين

علماء وخبراء السياسات الصحية: منتجات التبغ المسخن تخفض مخاطر التدخين

السعودية والسودان والمغرب أكبر الأسواق العربية المستقبلة للصادرات المصرية

وزير الصناعة: مصر ملتزمة بالأجندة الأفريقية لمواجهة التداعيات الاقتصادية العالمية الحالية

داكر عبداللاه: توجه الحكومة بتخفيض أسعار بعض السلع يحد من آثار التضخم

ترشيحاتنا

طوفان الأقصي.. الاقتصاد الإسرائيلي يواجه أزمات غير مسبوقة.. تفاصيل

نعزز قواتنا على كل جبهات القتال.. بوتين يعلن فشل الهجوم المضاد الأوكراني تماما

مجمع البحوث الإسلامية يثمن الموقف المصري بالتمسك في سرعة إدخال المساعدات الإنسانية لغزة

صحيفة عبرية: الولايات المتحدة تمارس ضغوطا لإغلاق مكتب حماس في قطر

جريمة حرب.. مجلس النواب يرفض المطالب الدولية بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة

حراك دبلوماسي صيني لإنهاء الحرب بقطاع غزة.. وإشادة بدور مصر في الصراع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكيلو وصل 65 جنيها| بشرى سارة للمواطن عن الأسعار.. والسر في المبادرة

بهياكل عظمية وحيوانات مفترسة في البر والبحر.. تعرف على الشاطئ الملقب بنهاية العالم

تعود للعصر الروماني| هذه المدينة الأوربية قد يجتاحها الزومبي.. ابتعد عن المقابر؟

السكر يتراجع والأرز في النازل واللحوم والدجاج مفاجأة| أسعار 10 سلع بعد مبادرة التخفيض

فيديو

شقيق وشقيقة محمد صلاح يردون على انتقاد فخر العرب لموقفه من فلسطين.. فيديوجراف

جدتها تفجر مفاجأة.. سر حلاقة شعر لينا أحمد الفيشاوي زيرو

الذهب يتهاوى .. أسعار الذهب اليوم وهذا سعر عيار 21 الآن

«شافت الموت».. فاتن الحلو في العناية المركزة وابن شقيقتها يطلب الدعاء «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: سيناء والتضحيات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: أغلى انتصارات أكتوبر

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى وطوق النجاة الروسي

اﻟﻤﺰﻳﺪ