بـ8992 صوتا.. عبد الحي نقيبا للأطباء.. واللجنة المشرفة: المشاركة تاريخية

أعلنت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء برئاسة الدكتور مصطفى عشوب، فوز مرشح قائمة المستقبل الدكتور أسامة عبد الحي بمقعد نقيب الأطباء، بحصوله على 8992 صوتا.

وقال عشوب، خلال مؤتمر صحفي لاعلان نتائج الانتخابات رسميا، اليوم، إن العملية الانتخابية شهدت إقبالا تاريخيا لم يحدث منذ عام 2011، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 21911 ناخبا، بينهم 21239 صوتا صحيحا، و 672 صوتا باطلا.

وبالنسبة لمقاعد النقابة العامة فوق السن، فاز بها الدكتور أبو بكر القاضي مرشح قائمة المستقبل بحصوله على 10132 صوتا، كأعلى عدد أصوات في الانتخابات، يليه في المركز الثاني الدكتور أحمد شوشة 9960 صوتا، وفي المركز الثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوتا.

نتائج مقاعد عضوية مجلس النقابة العامة تحت السن.. أعلنت اللجنة فوز مرشحي قائمة المستقبل بالمقاعد الثلاثة وهم الدكتور أحمد السيد 8505 أصوات، والدكتور عبد الرحمن مصطفى 7094 صوتا، والدكتور شادي صفوت 6801 صوت.

وفازت قائمة المستقبل بجميع مقاعد القطاعات البالغ عددهم 6، حيث أعلنت اللجنة فوز أحمد مبروك الشيخ بمقعد وسط الدلتا 2488 صوتا، ومدحت مرسي لقطاع القاهرة 770 صوت، وعمرو محمد علب لقطاع شمال الصعيد 1701 صوت، وطارق منصور لجنوب الصعيد 1665 صوتا، وأحمد الهواري قطاع شرق الدلتا 2455 صوتا، وأنور يسرى نصيف قطاع غرب الدلتا 1867 صوتا.