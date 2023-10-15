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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ سوهاج يعقد اجتماعا لمناقشة موقف عدد من مشروعات التنمية الحضرية

صدى البلد

عقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اجتماعا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التنمية الحضرية بسوهاج، والوقوف على بعض المعوقات والعمل على إزالتها، للانتهاء من تلك المشروعات التي تخدم قطاعا عريضا من المواطنين.

وذلك بحضور هلال ذكي رئيس مركز ومدينة سوهاج، وأحمد الشطوري رئيس حى غرب سوهاج، وعلى لطفي رئيس حى شرق، وأحمد ابو همام رئيس مركز ومدينة المنشاه، وصباح عثمان مدير وحدة التنمية الحضرية بالمحافظة.

تناول الاجتماع مناقشة الموقف التنفيذي لخطة رصف الطرق بمنطقة عمارات مشروع تطوير عواصم المحافظات بنطاق حى غرب، ووجه المحافظ مسئولي شركة الكهرباء بسرعة انهاء أعمال الكهرباء بالمنطقة تمهيدا لاستكمال أعمال الرصف.

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محافظة سوهاج

كما ناقش الاجتماع إجراءات تسكين البائعين بمحلات سوق جرجا الحضري  الجديد والذى وصلت نسبة التنفيذ به 98%، حيث تم الربط علي شبكة المياه ويتبقي الربط علي شبكة الكهرباء، ووجه المحافظ مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جرجا بالبدء فى التجهيز لتشغيل السوق الجديد.

وفي نهاية الاجتماع كلف المحافظ جميع الوحدات المحلية بالتنسيق مع وحدة التنمية الحضرية لحصر جميع مشروعات الاسكان الحكومي بنطاق المحافظة.

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