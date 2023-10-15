تناقض وتحيز.. BBC تحيل صحفيين عرب للتحقيق بسبب دعم طوفان الأقصى

أعلنت هيئة الإذاعة البريطانية فتح تحقيق مع مراسلي الشبكة في الوطن العربي، بسبب دعمهم لطوفان الأقصي الذي شنته المقاومة الفلسطينية ضد جيش الاحتلال.

قال المتحدث باسم بي بي سي: “نحن نحقق بشكل عاجل في هذا الأمر.. نحن نتعامل مع الادعاءات المتعلقةبانتهاكات إرشاداتنا التحريرية ووسائل التواصل الاجتماعي بمنتهى الجدية، وإذا وجدنا انتهاكات فسنتحرك، بما فيذلك اتخاذ إجراءات تأديبية”. حسبما ذكرت صحيفة تليجراف.

وفي هذا الصدد، أحالت هيئة الإذاعة البريطانية 6 صحفيين مصريين ولبنانيين للتحقيق لتضامنهم عبر منصات التواصل الاجتماعي مع فلسطين، وإدانتهم للعدوان الإسرائيلي.

وتأتي انتقادات السلوك الفردي للصحفيين وسط مخاوف بشأن ما تبثه قناة “بي بي سي” العربية، التي تديرها الخدمة العالمية.