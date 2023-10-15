بعد البصل| البطاطس تفاجئ المواطنين.. ومبادرة الاسعار تنقذ الموقف

بعد انتهاء ازمة البصل في مصر شهدت أسعار البطاطس ارتفاعات كبيرة في الأسواق بنحو 66 % خلال شهر، إذ وصل سعر طن البطاطس في السوق المحلي لنحو 20 ألف جنيه مقابل 12 ألف جنيه في سبتمبر الماضي، وأكد أفراد الغرف التجارية أن الأسعار ارتفعات بسبب زيادة صادرات مصر من البطاطس.

البطاطس

اسعار البطاطس

قال حسين صدام نقيب الفلاحين إن البطاطس تعتبر ثاني أكبر المحاصيل الزراعية المصرية تصديرا في الوقت الخالي حيث قامتى مصر بتصدير مايقرب من 900 ألف طن بزيادة بلغت أكثر من 100 ألف طن مقارنة بالعام الماضي والتي شكلت أزمة في المعروض من البطاطس في الاسواق المحلية في الوقت الحالي بعد انتهاء موسم الحصاد واللجوء إلى البطاطس المخزنة في الثلاجات.

وأشار صدام، أن اسعار البطاطس تشهد زيادات طبيعية في الوقت الحالي بسبب الفواصل بين العروات والحصاد ولكن في الوقت الحالي شهدت الأسعار ارتفاعات أكبر من المتوقع.

سعر كيلو البطاطس

وقال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار البطاطس شهدت زيادة جديدة في الأسواق، إذ وصل سعر كيلو البطاطس للمستهلك مابين 23 إلى 25 جنيه للكيلو.

وأضاف النجيب أن سعر كيلو البطاطس يتراوح بين 19 إلى 20 جنيها في سوق الجملة، مقابل 10 جنيهات و11 جنيها قبل أسبوعين.

وأرجع النجيب ارتفاع أسعار البطاطس إلى انتهاء موسم الحصاد، موضحا أن أغلب البطاطس الموجودة في الأسواق مخزنة من الموسم الماضي، وبالتالي كلما قل المعروض منها بالأسواق كلما زاد السعر، بجانب أن البطاطس من أصناف الخضروات العروية، وتشهد ارتفاعات دائما في فواصل الفصول من كل عام.

البطاطس

اجتماع الحكومة لخفض الأسعار

اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع عدد من الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي، بحضور رئيس اتحاد الغرف التجارية وعدد من المصنعين والمنتجين، لدفع الجهود لخفض أسعار السلع الأساسية في الأسواق للتخفيف عن كاهل المواطن، حيث قال مدبولي في بيان عقب الاجتماع، إنه جرى التوافق بين الحكومة والصناع والتجار على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية، في ظل رصد ارتفاعات شديدة في أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الأخيرة.

تم استعراض مختلف الجوانب الخاصة بمبادرة خفض الأسعار للسلع الأساسية وتم التوافق على أن يتم الإعلان الأسبوع المقبل عن التفاصيل الخاصة بها، بالتنسيق مع البنك المركزي، والوزارات المعنية.

وشملت التغطية ما قاله وزير التموين من انه تم عقد اجتماعات مع مختلف الجهات المعنية وذلك بهدف تحديد عدد من السلع الأساسية المطلوب توفيرها بأسعار مناسبة لافتا في هذا الصدد إلى أنه سيتم العمل على توفير أي مكون دولاري يتم الاحتياج إليه بالتنسيق مع البنك المركزي بهدف تخفيض أسعار هذه السلع، موضحاً أنه سيتم الاتفاق مع مختلف السلاسل التجارية فيما يتعلق بهذا الشأن، تحقيقاً لهدف أن يشعر المستهلك بتخفيض حقيقي في الأسعار.

صادرات قياسية

زادت صادرات البطاطس المصرية 42% في العام الماضي إلى 871 ألف طن. أما في العام الجاري، فقد بلغت 932 ألف طن في أول 9 أشهر فقط.

التضخم

قبل أيام، كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن مواصلة التضخم وتيرة صعوده المتسارعة في سبتمبر تحت ضغوط قفزة أسعار الغذاء، وخصوصاً السكر والبصل، فضلاً عن نقص المعروض من بعض السلع والأدوية بسبب شح الدولار اللازم للاستيراد.

وبحسب بيان جهاز الإحصاء، فقد قفزت أسعار المستهلكين في مصر 38% خلال سبتمبر على أساس سنوي، مقابل 37.4% في أغسطس، أي أعلى من التوقعات التي أشارت إلى تسجيل معدل تضخم سنوي عند 37.6%.