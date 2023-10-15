نفاد تذاكر مباراة مصر والجزائر الودية

قال الناقد محمد مراد والمنسق الإعلامي لمنتخب مصر أن تذاكر مباراة مصر والجزائر نفدت بالكامل، وسيكون الحضور الجماهيري كبير.

وقال محمد مراد فى تصريحات عبر برنامج فى الملعب وأنت سايق مع الإعلامي إبراهيم فايق:" نفاد تذاكر مباراة مصر والجزائر بالكامل، وسيتشهد المباراة حضور جماهيري كبير، بسبب قوة اللقاء، ووجود نجوم كبار على رأسهم محمد صلاح.

وأضاف:" مباراة منتخب مصر أمام الجزائر، استعداد قوي لمباريات تصفيات كأس العالم 2026، وكأس الأمم الإفريقية، والمنتخب هدفه التأهل للمونديال والتتويج ببطولة الأمم الإفريقية.

وتابع:" روي فيتوريا واللاعبين لديهم الرغبة الكاملة فى الظهور بصورة مميزة، أمام المنتخب الجزائري والفوز من أجل ختام المعسكر بشكل قوي قبل التصفيات وأمم إفريقيا.