الخارجية الأمريكية: نركز على وقف هجمات حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن

التقى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، ولي العهد ورئيس الوزراء السعودي محمد بن سلمان في الرياض.

وشدد وزير الخارجية الأمريكي على اهتمام الولايات المتحدة الثابت بوقف الهجمات التي تشنها حماس وتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن، وكذلك منع انتشار الصراع.

كما أكد الجانبان التزامهما المشترك بحماية المدنيين وتعزيز الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه.

وأكدا أهمية التوصل إلى اتفاق سياسي شامل لتحقيق السلام، وكذلك الازدهار والأمن في اليمن، بالإضافة إلى أهمية استمرار شراكتنا لإنهاء الصراع في السودان.