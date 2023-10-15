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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الدقهلية يتفقد مولات ومحلات للتأكد من تنفيذ مبادرة تخفيض الأسعار.. صور

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

تفقد الدكتور  أيمن  مختار محافظ الدقهلية عدد من المولات والمحلات التجارية للتأكد من تنفيذ مبادرة رئيس مجلس الوزراء لتخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية بالتعاون والتنسيق مع الاتحاد العام للغرف التجارية واتحاد الصناعات المصرية ، والتأكد من توافر جميع السلع الغذائية بالكميات والأسعار المناسبة في الأسواق والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة .
جاء ذلك بحضور  السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية .

حيث شملت جولة " محافظ الدقهلية " تفقد السلع والمواد الغذائية بمول كارفور ومول فتح الله بنطاق مدينة المنصوره وقام بالاطلاع علي كافة الاسعار للسلع الأساسية قبل التخفيض وبعد التخفيض والتي وصلت في عدد من السلع الي 30% ووجه بتوفير كافة المنتجات والسلع بكميات كبيرة .
وأشار " مختار " مبادرة رئيس مجلس الوزراء مستمرة علي مدار ال 6 أشهر المقبلة والتخفيضات تتراوح ما بين 15 الي 25% لعدد من السلع الأساسية والاستراتيجية ومنها ( الأرز - الزيت - السكر - الفول - ومنتجات الألبان -  الجبن الأبيض - المكرونة - السكر - العدس - منتجات الدواجن والبيض ) .


وأكد " المحافظ " علي أن الهدف من المبادرة هو توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة للمواطنين وفي المقدمة محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجاً للحد من التداعيات السلبية لارتفاع الأسعار .
ووجه " مختار " لوكيل وزارة التموين بالتنسيق مع الوحدات المحلية للمراكز والمدن والاحياء بتكثيف الحملات الرقابية والمرور علي الأسواق والمحال التجارية للتأكد من التزام التجار بتخفيض أسعار السلع والإعلان بوضوح عن الاسعار على المنتجات .


كما وجه " المحافظ " بالتصدي لاستغلال وجشع بعض التجار واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومن يقومون بتخزين أو احتكار السلع بهدف رفع اسعارها وحدوث أزمة غلاء في المعيشة مما يترتب عليه اضرار بالاقتصاد الوطني.
و وجه " مختار " لوكيل وزارة التموين ورئيس حي غرب وحي شرق المنصورة بسرعة الانتهاء من تجهيز المعارض الدائمة بنطاق شارع الجيش وشارع عبدالسلام عارف ، واستمرار العمل بالشوادر والمنافذ الثابتة والمتحركة بنطاق المحافظة بأسعار مخفضة .

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