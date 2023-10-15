احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات نادي الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، التي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

وصرح محمد عناني المحامي، ومدير مكتب كمال شعيب للمحاماة، أن جميع الطعون الانتخابية الخاصة بنادي الزمالك تم رفضها باستثناء طعن حسام المندوه الذي تم استبعاده من سباق الانتخابات.

وأضاف أن الطعون التي رُفضت تتعلق بكل من حسين لبيب، وهاني العتال، وهاني شكري، ومصطفى سيد عبدالخالق، وأحمد سليمان.

كان جمال عبدالكريم، عضو بالجمعية العمومية بالزمالك أقام دعوى طالب فيها باستبعاد 6 من المرشحين بالانتخابات.

وطالب مقيم الدعوى باستبعاد أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومحمد الماوي ومصطفى عبد الخالق وهاني مجدي حجاج.

وحملت الدعوى رقم ٧٨/١٧٣٦ ، واختصمت وزير الشباب والرياضة وآخرين.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.