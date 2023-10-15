عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

صدى البلد

قضت محكمة القضاء الإداري باستبعاد حسام المندوه الحسيني من انتخابات نادي الزمالك، ورفض الدعوى المقامة من فاروق جعفر محمد، عضو عامل بنادي الزمالك، التي يطالب فيها باستبعاد حسين لبيب عمر من الكشوف النهائية للمرشحين المقبولين على منصب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك للألعاب الرياضية في الانتخابات.

وصرح محمد عناني المحامي، ومدير مكتب كمال شعيب للمحاماة، أن جميع الطعون الانتخابية الخاصة بنادي الزمالك تم رفضها باستثناء طعن حسام المندوه الذي تم استبعاده من سباق الانتخابات.

وأضاف أن الطعون التي رُفضت تتعلق بكل من حسين لبيب، وهاني العتال، وهاني شكري، ومصطفى سيد عبدالخالق، وأحمد سليمان.

كان جمال عبدالكريم، عضو بالجمعية العمومية بالزمالك أقام دعوى طالب فيها باستبعاد 6 من المرشحين بالانتخابات.

وطالب مقيم الدعوى باستبعاد أحمد سليمان وهشام نصر وهاني شكري ومحمد الماوي ومصطفى عبد الخالق وهاني مجدي حجاج.

وحملت الدعوى رقم ٧٨/١٧٣٦ ، واختصمت وزير الشباب والرياضة وآخرين.

كانت اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية العادية للنادي يوم 20 أكتوبر المقبل بمقر النادي، من خلال إعلان رسمي تم نشره في الصحف القومية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مصر تعرض هدنة إنسانية لـ ساعات لإدخال المساعدات إلى غزة

احكام عاجلة بشأن انتخابات نادى الزمالك

مخرج شهير يزور جيش إسرائيل ويدعمهم ضد فلسطين

العثور على جثة مخرج ايراني شهير وزوجته في منزلهما بـ طهران

جدتها ترد على الأنباء.. حقيقة ظهور لينا أحمد الفيشاوي بـ الصليب| خاص

زيادة علاوة غلاء المعيشة تدخل حيز التنفيذ للموظفين والمعاشات رسميا

ضربة قوية للمنتفعين.. الحكومة تصدر قرارا مهما لخفض أسعار السكر

الأهلي على صفيح ساخن.. تمرد نجم الأحمر واعتذار الخطيب وكولر يبحث عن بديل موديست

ترشيحاتنا

الأعلى للإعلام: التحقيق مع موقع مدى مصر.. وإخطار النائب العام حال ثبوت المخالفات

تأكيد الشخصية.. تعليق قوي من فيتوريا بشأن مواجهة الجزائر

رئيس وزراء بريطانيا يبحث مع العاهل الاردني أزمة التصعيد في غزة

رغم الوعد الإسرائيلي .. استمرار قطع المياه عن قطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي: سندخل قريبا إلى قطاع غزة.. وسنهاجم في كل مكان

السيسي يبحث مع وزير الخارجية الأمريكي تطورات الأوضاع الإقليمية والتصعيد العسكري في غزة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

توب وليجن.. ميريان نور الدين تثير الجدل بخصر منحوت

الأب الروحي..كتبها ماريو بوزو لتسديد ديونه وتحولت لأشهر الأفلام الخاصة بالمافيا..ما السبب؟

فوائد خارقة للكرنب الأحمر|تعرف عليها

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر.. صور

فيديو

اللي بيحصل مش طبيعي..مشاهد مؤثرة وبكاء مذيعة على الهواء بسبب تكفين صغير

حاورت السيسي ومبارك.. حكاية جيزيل خوري إعلامية لبنانية كسرها السرطان ومات زوجها غدرًا «فيديوجراف»

بعد روسيا.. الصين تتحرك وتحذر من الوضع في قطاع غزة

مصر ترفض مرور رعايا أمريكا من معبر رفح وتشترط عبور المساعدات لغزة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: تويا .. ليتها تحيا

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: إنسانية ضائعة يا ولاد الحلال

د. أحمد حسن رمضان

أحمد حسن رمضان يكتب: عن براء أتحدث

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: طوفان الأقصى والسيوف الحديدية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحكم بعدم الدستورية والمراكز القانونية

نهال علام

نهال علام تكتب: وفي القضاء على "فيروس C" حياة

د. فتحي حسين

فتحي حسين يكتب: تبرع المصريين بالدم من أجل فلسطين

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: إلى العلا في سبيل المجد.. نسور السماء المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ