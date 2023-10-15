أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر.. صور

في ظاهرة نادرة من نوعها، أصيب مربي أفاعي أمريكي بحالة من الذهول إثر ولادة ثعبان ثور يملكه صغير برأسين متمنيا أن يعيش لأطول فترة ممكنة.

وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار”، اليوم الأحد، تعهد عاشق الزواحف ببذل قصارى جهده للحفاظ على ثعبانه الأليف على قيد الحياة بعد ولادته برأسين.

ولادة ثعبان برأسين

وأكد المربي آدن جونسون إنه أصيب بالذهول عندما فقس أول مجموعة من بيض الثعبان الثور، وخرجت إحداها من قوقعة كبيرة بشكل غير عادي برأسين في ولاية ويسكونسن.

وتفقس هذه الزواحف النادرة بمعدل واحد من 100 ألف ثعبان علما بإنه كان من المفترض أن يكون الثعبان الصغير توأما، لكن الجنين لم ينقسم مما أدى إلى ولادته برأسين وجسد واحد.



وكشف عن حيوانه الأليف الجديد في أحد مقاطع الفيديو الأولى له، معلقا: “إنه حي ويتحرك، وكلا الرأسين يتنفسان، أشك في أنه سيبقى على قيد الحياة، لكننا سننشئ قفصا وسنفعل ذلك، لنرى إن كان بإمكاننا إبقائه على قيد الحياة”.

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر

أمريكا..ولادة ثعبان ثور برأسين..تعرف على السر