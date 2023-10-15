سكان قرية في بيرو يدعون رؤيتهم كائنات فضائية..وهذه أوصافها

أدعي مجموعة من السكان القرويين في قرية لوريتو بيرو رؤيتهم لمجموعة من الكائنات الفضائية معربين عن استمرار معانتهم من حالة من القلق.

أبلغ القرويون البيريون الجهات المسؤولة والشرطة والجيش بإدعائتهم حيث بدأت التحقيق في الأمر، وفقا لما ذكرته صحيفة “الديلي ستار” اليوم الأحد.

وقالت سيدة من القرية إن ابنتها في حالة ما بعد الصدمة بعد رؤيتها لـ “كائن فضائي"، موضحين: “طوله 7 أقدام وله رأس كبيرة الحجم وعيون صفراء”، كما لفت البعض: “يشبه البشر”، وتابع آخرون “يشبه خصائص حشرة”.

كائنات فضائية!

وأضافت الأم ان ابنتها شعرت خلال ما زعمت أنه “هجوم كائنات فضائية عليهم” بما يشبه "كهرباء لمست جسدها”، لافتا: "بعدها عادت الكائنات الفضائية إلى السماء مرة أخرى.

على مدى الأشهر القليلة الماضية، أبلغ سكان المنطقة الريفية عن حدوث مواجهات منتظمة مع المخلوقات ذات الأجسام المدرعة وبشرة "شاحبة مثل القمر"

ولفت التقرير إلى أنه في إحدى المواجهات المروعة، نجت فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا بحياتها بأعجوبة حيث زعمت أن "كائنًا فضائيًا" هاجمها.

السيدة



