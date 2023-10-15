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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نبيل فهمي: رد الفعل المصري تجاه القضية الفلسطينية تاريخي وثابت

السفير نبيل فهمي
السفير نبيل فهمي

قال السفير نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، إن الاحتلال لا يدوم والإحباط واليأس حتما يؤديان إلى مزيد من الانفجارات والمواجهات، لافتا أنه لا يساوي أبدا مهما كانت الظروف بين دولة الاحتلال والشعب المحتل ويجب أن نفصل كليهما.

وأضاف "فهمي"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الجانب الإسرائيلي أشار إلى بعض النقاط بالغة الخطورة، حيث طلب من الفلسطينيين ترك القطاع تجاه مصر ثم تراجع عن هذا الكلام وطلب منهم بالاتجاه نحو الجنوب.

ولفت أن الاحتلال صرح بأن من يعتدي على إسرائيل لابد أن يعلم جيدا أنه سيخسر أرضاً، بمعنى أن إسرائيل لديها النية بتحجيم مساحة غزة والسيطرة على الأقل على مخارجها بالكامل، وقد تفعل ذلك من خلال من داخل حدود غزة حتى لا تمس السيادة المصرية خارج تلك الحدود.

وأوضح أن رد الفعل المصري تاريخي وثابت ودائم ولا تردد فيه ولم يكن هناك مجال للتردد تجاه القضية الفلسطينية ومحاولة تصفية تلك القضية، وأهمية التعامل وفقا للقانون الدولي.

الإعلامية قصواء الخلالي السفير نبيل فهمي القضية الفلسطينية برنامج في المساء مع قصواء

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