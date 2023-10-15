سيد علي لمتحدث الخارجية الأمريكية: أنتم بتشوفوا بعين واحدة..فيديو

قال صامويل ويلبرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعطِ الضوء الأخضر لإسرائيل لشن هجوم بري.

وأضاف “ويلبرج”، أن حماس وحزب الله مستمران في إطلاق الصواريخ على إسرائيل، وإسرائيل لديها الحق في الرد على هذه الهجمات.

وأشار المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إلى أن هناك مناقشات مع الدولة المصرية بشأن فتح ممرات أمنية لدخول المساعدات الأنسانية، ونريد مساعدة الشعب الفلسطيني انسانيا.

أنتم بتشوفوا بعين واحد

ورد الإعلامي سيد على تصريحات المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، قائلا «أين أنتم من جرائم إسرائيل ضد أهالي غزة، وهجوم قوات الاحتلال على الفلسطينيين بالقنابل الفوسفورية، وأنتم بتشوفوا بعين واحدة».