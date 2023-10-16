سمير فرج: لأول مرة يذاع لقاء من داخل الغرف المغلقة على الهواء

لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي

علق اللواء سمير فرج، الخبير الإستراتيجي، على لقاء الرئيس السيسي بوزير الخارجية الأمريكي لحل القضية الفلسطينية، موضحا أنه لأول مرة يذاع لقاء داخل الغرف المغلقة على الهواء مع أكبر دولة في العالم.

وقال «سمير فرج» خلال مداخلة هاتفية نع الإعلامي سيد على ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع على قناة الحدث اليوم، إن اللقاء أكثر من رائع، والعالم شاهد وجهة نظر الدولة المصرية بشأن القضية الفلسطينية، الرئيس السيسي نقل فكرة الشعب المصري من اليهودية واحترامها للأديان.

وأضاف الخبير الإستراتيجي، أن استراتيجية مصر وقواعدها ثابتة بشأن القضية الفلسطينية، منوها إلى أن لقاء الرئيس السيسي مع وزير الخارجية الأمريكي اليوم عظيم، وتصريحات الرئيس السيسي كانت واضحة.