إبادة جماعية.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

تحدث سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، عن لقاء الرئيس السيسي ووزير خارجية أمريكا، والأوضاع في غزة، وكشف موقف الرهائن الأمريكيين في غزة، وموقف الإدارة الأمريكية من المساعدات المقدمة لقطاع غزة.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



عكس التوقعات .. أمريكا توضح سبب وجود حاملة الطائرات في شرق المتوسط

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إنه لا ينبغي أن نقول أن هناك صمت أمريكي بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة.

وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "حاملة الطائرات الأمريكية في شرق المتوسط ليست ضد حماس وإنما ضد حزب الله وإيران"، موضحا: "أنا أتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية وليس باسم إسرائيل".

واشنطن: لدينا قلق شديد بشأن الرهائن الأمريكيين.. ونعمل على توصيل المساعدات لغزة

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن زيارة وزير الخارجية الأمريكي لمصر تعتبر من أهم الزيارات التي يخوضها حتى الآن.

وأضاف وربيرج،: "لدينا قلق شديد بشأن الرهائن الأمريكيين وغيرهم في غزة ونعمل على إطلاق سراحهم"، لافتا: ""نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".

وشدد: "لابد من إيقاف الهجمات الإرهابية التي تقوم بها حماس، حيث إنها تقوم بها من أماكن مدنية من قطاع غزة إلى أماكن مدنية في إسرائيل"، موضحا: "الشعب الفلسطيني يستحق أن يكون له دولة والإدارة الأمريكية تعترف بحل الدولتين".



لا نية للتهجير| أمريكا: ندعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه

قال سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إننا لدينا قلق بشأن الوضع الإنساني الصعب في قطاع غزة.

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "نعمل على توصيل المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة"، متابعا: "البيت الأبيض أكد أنه سيركز على الوضع الإنساني السيئ في قطاع غزة".

وأشار سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية،: "الولايات المتحدة الأمريكية لا تدعم أي نية لتهجير الشعب الفلسطيني إلى أي مكان"، مؤكدا: "أمريكا تدعم بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه".



الخارجية الأمريكية: نتفق مع رؤية السيسي بشأن أوضاع غزة.. وقلقون من حزب الله وإيران

قال سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، إن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، يأتي في توقيت مهم للغاية، في ظل الأوضاع الحالية في قطاع غزة، مشددا على أنه لا بد من إيقاف الهجوم من حركة حماس على إسرائيل.

وشدد أن زيارة وزير الخارجية من أهم الزيارات التي يجريها حتى الآن، في ظل الأوضاع الحالية بالمنطقة، مشيرا إلى أن المباحثات مع الرئيس السيسي كانت مهمة للغاية.

وأكد أن هناك قلقا أمريكيا كبيرا بشان الرهائن الأمريكيين وغيرهم في غزة، وهناك جهود تتم؛ من أجل إطلاق سراحهم، موضحا أن أمريكا تعمل على إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع.

كما أكد المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن هناك تركيز أمريكي كبير على إطلاق الرهائن الأمريكيين من غزة، وهناك أيضا توافق مع الرئيس السيسي بشأن القضية الفلسطينية، وحل الدولتين، وأيضا على عودة الخدمات الإنسانية لأهالي قطاع غزة.



ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين.. أحمد موسى يحرج متحدث الخارجية الأمريكية على الهواء

قاطع الإعلامي أحمد موسى، متحدث وزارة الخارجية الأمريكية، سامويل وربيرج، على الهواء، في أثناء استضافته عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، عبر تطبيق “زووم”، بشأن حديثه عن أحقية إسرائيل في الدفاع عن نفسها فيما تنفذه حركة حماس والفصائل الفلسطينية، وكذلك الدعم العسكري الأمريكي لتل أبيب في حربها على الفلسطينيين.

وقال موسى: «اللي بيحصل إبادة جماعية.. والإعلام الغربي بيزيف الحقائق.. ما تكلمنيش عن الديمقراطية وإسـرائيل بتقتل المدنيين»، موضحا أن إسرائيل تقتل الأطفال والنساء وترتكب جرائم حرب ضد سكان قطاع غزة، بعيدا عما تزعمه للعالم.

وأوضح الإعلامي أحمد موسى،: «هي أمريكا لو عايزه توقف الحرب دلوقتي؛ مش هتقوفها؟»، مشيرا إلى أن هناك دعما غربيا كبيرا لما تنفذه إسرائيل على قطاع غزة، والاعتماد على التقارير الإعلامية الغربية المزيفة للحقيقة الغائبة عن هذا الإعلام.



الخارجية الأمريكية: نرفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة

أكد سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، أن أمريكا ترفض قتل الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ في قطاع غزة.

وأضاف سامويل وربيرج، المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، "لا ينبغي أن نقول أن هناك صمتا أمريكيا بشأن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة".



وأشار: "كنت أقيم في مصر وأعلم أن الشعب المصري يحب الفلسطينيين وينحاز للقضية الفلسطينية"، موضحا: "هناك قلق أمريكي من الوضع الإنساني في غزة، ولابد من إدراك حتى هذه الساعة مازالت حركة حماس تشن هجومها ضد إسرائيل".

