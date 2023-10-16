هاني شكري: ما يحدث في الزمالك لا يليق.. والإدارة الفردية سبب المشاكل.. فيديو

قال هاني شكري المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك فوق السن، إن ما يحدث داحل النادي لا يليق به على الإطلاق، خاصة وأن المشاكل تحيطه بكل مكان.

وأضاف شكري، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن القائمة التي يرأسها حسين لبيب حددت أولوياتها في أول 3 أشهر للمجلس حال نجاح القائمة.

وواصل تصريحاته، بأن إدارة الفرد الواحد سبب المشكلات التي يعاني منها الزمالك، خاصة وأنه منذ أن دخل المجلس الذي ترأسه مرتضى منصور، عام 2014، رفض كل قرارات المجلس التي أجمع عليها بالكامل، واتخذ القرارت بشكل فردي.

وأشار إلى أن حسين لبيب يستمع لكافة الاقتراحات لكافة المرشحين الموجودين معه بالقائمة ولا يتمسك برأيه إطلاقًا، مضيفًا «القائمة الموحدة لن تقصي أي مرشح من المستقلين حال النجاح وسيتم الاستفادة من الجميع».

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