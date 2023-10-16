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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني برزي: لا سلطة لنا كمرشحين للتفاوض مع أي لاعب على ضمه .. فيديو

هاني برزى
هاني برزى

 


أكد هاني برزي، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك، أن لغة الحوار يجب تختلف عما كانت عليه.

وقال برزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لغة الحوار يجب أن تختلف عما كانت عليه، يجب أن نبرز صورة الزمالك النادي الملكي".

وأكمل: "مبادئ الزمالك أن نتحدث مع الأندية المنافسة في إطار الروح الرياضية والمنافسة الشريفة، لا نريد الاستمرار على ما كنا نراه بالفترة الماضية".

وأضاف: "يجب أن يكون هناك إدارة تنفيذية داخل النادي، وتعيين مدير تعاقدات بالزمالك".

وأتم: "لا توجد أي سلطة للمرشحين للتفاوض مع أي لاعب على ضمه حال الفوز بالانتخابات".

الزمالك مجلس إدارة الزمالك الاعلامي هاني حتحوت

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