هاني شكري : سيتم تعيين متحدث رسمي لمجلس الزمالك .. فيديو

قال هاني شكري المرشح على عضو منصب مجلس إدارة نادي الزمالك ، انه لا يمكن التعامل مع شخص تسبب في أزمة مادية للنادي خلال الفترة الماضية .

وتابع المرشح على منصب عضو مجلس إدارة النادي في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد مع الاعلامي هاني حتحوت: " سوف يتم تعيين متحدث رسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك الفترة القادمة وكان هناك طرحا بوجود هشام نصر ولكن هناك رأي آخر يكون متحدث من خارج المجلس القادم مشددا على أنه في حالة الفوز بالانتخابات لن يظهر عضو في برامج تلفزيونية بشكل متتابع".

وأضاف " لا يمكن التغاضي عن أخطاء في مال عام نادي الزمالك ، من الوارد ان اسامح في الأمور التي تخصني، ولكن من حق الجمعية العمومية ان تسال وتستفسر عما حدث ".