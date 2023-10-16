حلمي طولان: الكرة المصرية تُعاني من أزمة إدارة وندمان على تجربة البنك الأهلي

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، ان الكرة المصرية تُعاني من أزمة إدارة خلال الفترة الأخيرة ، وهناك بعض الأندية يتواجد بها مسؤولين لا يستطيعون قيادة الكرة فى الفريق.

وقال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" أنا ندمان على تجربة البنك الأهلي بسبب ما رأيته هناك، من قرب من اللاعبين مع الإدارة وأن اللاعبين أقوي من الجهاز الفنى.

وأتم:" المادة طغت على كرة القدم وأصبح هناك سفها فى الصرف، وهناك بعض اللاعبين لا تساوي ملايين، وتري أن سعرها 20 مليون جنيه.