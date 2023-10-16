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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حلمي طولان: تجربة إنبي لا تنسي والكرة المصرية تفتقد المواهب

صدى البلد

 

قال حلمي طولان المدير الفني السابق لنادي الزمالك ، إن تجربة نادي إنبي كانت رائعة فى البداية فقط، ولكن بعد تغيير الإدارة أصبح الأمر فى غاية الصعوبة.

وقال حلمي طولان فى تصريحات عبر برنامج ملعب الشمس مع مجدي عبد الغني:" تجربة إنبي لا أنساها بعد أول فترة وكان الفريق ينافس على البقاء فى الدورى ، والحمد لله استطاع الفريق بعد ذلك أن يكون الفريق فى أفضل شكل ، بوجود اللاعبين الشباب، الذي قمت بتصعيدهم.

وأضاف:" بعد أول فترة ، جاء مجلس إدارة لا يوجد به عقلية كرة القدم ، وكان يرغب فى رحيلنا بأي شكل، نفوز على الزمالك والإسماعيلي ونري مبررات بدون أى توجيه شكر، بل نري انتقادات رغبة فى رحيلنا.

وتايع:" الكرة المصرية تفتقد للمواهب ، واللاعبين الصغار يحتاجون إلي التربية على العقلية الاحترافية.

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