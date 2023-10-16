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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار العملات العربية في البنوك اليوم الإثنين 16-10-2023

العملات العربية
العملات العربية

يرصد موقع "صدى البلد" حركة بيع وشراء العملات العربية أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين 16 أكتوبر 2023، وفقا لآخر تحديثات البنك المركزي والأهلي ومصر.

أسعار العملات العربية 

جاءت أسعار العملات العربية خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي كالآتي: 

سجل سعر صرف الدينار الكويتي-أعلى العملات العربية سعرا- مقابل الجنيه المصري ليسجل 98.75 جنيه للشراء و 99.74 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي الأكثر طلبا مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين في البنك الأهلي عند 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع 

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين فى البنك الأهلي نحو 8.38 جنيه للشراء و8.39 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري  

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم الاثنين فى بنك الأهلي نحو 7.80 جنيه للشراء و8.46 جنيه للبيع.

 

أسعار العملات العربية في بنك مصر 

وجاءت أسعار العملات العربية خلال اليوم في بنك مصر على النحو التالي: 

بلغ سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم أعلى العملات العربية سعرا 99.42 جنيه للشراء و99.74  جنيه للبيع. 

سعر الريال السعودي 

واستقر سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.19جنيه للشراء و8.22جنيه للبيع. 

سعر الدرهم الإماراتي 

وسجل سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.38جنيه للشراء و8.39جنيه للبيع . 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في بنك مصر نحو 8.09جنيه للشراء و8.47 جنيه للبيع. 
 

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تراجع الدينار الكويتي أمام الجنيه.. أسعار العملات العربية في مصر اليوم

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أسعار العملات العربية في البنك المركزي 

سجلت العملات العربية في تعاملات اليوم الاثنين فى البنك المركزي وفقا لآخر تحديث :

استقر سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم  أعلى العملات العربية سعرا عند 99.75 جنيه للشراء 100.20 جنيه للبيع .

سعر الريال السعودي

 وبلغ سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في تعاملات اليوم في البنك المركزي نحو 8.21 جنيه للشراء و8.25جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

 وسجل سعر صرف الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.39جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع. 

سعر الريال القطري 

وسجل سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري في تعاملات في البنك المركزي نحو 8.45جنيه للشراء و8.49 جنيه للبيع.

العملات العربية الأعلى عالميا 

وتختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر حسب آلية العرض والطلب، ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا مقارنة بالعملات الأخرى يليها الدينار البحريني ثم الريال العماني والدينار الأردني والعملات ضمن العملات الأعلى عالمية.

العملات العربية البنك الاهلي الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه الدينار الكويتي مقابل الجنيه اليوم الأثنين

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