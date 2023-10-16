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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حولهم لبشر.. رجل يكون عائلة من القرود في منزله

صدى البلد

أنقذ رجل ثلاثة قرود المكاك من الحياة في قفص، ليحول حياتهم فقد أظهر كيف يمكن للثلاثي الآن الجلوس على طاولة العشاء وتناول الطعام مثل البشر، بما في ذلك ارتداء الملابس المناسبة.

 

قام "جميل إسماعيل" بانقاذ قردين يدعى جي كيه وشاكي، وأخذهما إلى منزله في كوالالمبور في ماليزيا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.


 

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كان الرجل الذي عادة ما ينقذ القطط، قد أمضى السنوات الأربع بعد الإنقاذ في تعليمهم كيفية عيش حياة مستأنسة، من قيادة سيارات الألعاب العملاقة إلى النوم على أسرة بشرية.
 

فقد يعيش الثنائي حياة طيبة، وفي أحدث فيديو على قناة الرجل على موقع يوتيوب، والتي تضم أكثر من 778 ألف مشترك، يظهر القرود وهم  يتناولون وجبة عائلية.

من خلال تسميتهم بـ "عائلة JK"، يبدو أنه ألبسهم ملابس بشرية، وأجلسهم على الكراسي وقدم لهم وجبة لائقة تتكون من البروكلي والقرنبيط والجزر ورقائق البطاطس في أواني فخارية بشرية حقيقية.
 

وشوهد أيضًا وهو يقدم لهم المشروبات، والتي يرتشفها الثلاثي باستخدام القش، بينما يتم إعطاؤهم الأناناس للحلوى.

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وبحسب التعليقات على الفيديو فإن الإضافة الأحدث هي قردة جديدة تدعى شاكينا، وتبدو مرتبكة للغاية طوال الفيديو.


 

يدير جميل منظمة لحماية الحيوانات في البلاد تسمى Sayang Sanctuary، ويوضح جميل وهو يتذكر كيف أنقذ اول قردين: "كنت فيبانانج جايا، كان هناك حضانة لبيع الزهور وكانوا يبيعون أيضًا الحيوانات وكان لديهم قرد في القفص. حاولت شرائه لكنه كان باهظ الثمن. وفي أحد الأيام عندما أفلست الشركة، أطلقوا سراح القرد".
 

وأضاف جميل: "كنت عائداً من كوالالمبور في الصباح الباكر، ورأيت القرد يجلس في منتصف الطريق، بينما كانت السيارات تمر على جانبيه، صدمت فأوقفت دراجتي النارية واقتربت منه ولم يتحرك. لذلك أخذته وأرجعته إلى المنزل".
 

وأكمل :"كان ذلك JK، وكان عمره حوالي عام واحد في ذلك الوقت، بحثت عن شريك، واتصلت بمدرسي السابق في بيراك وسألته عما إذا كان هناك أي شخص يتطلع إلى بيع أنثى القرد، فأجاب بنعم، لذلك ذهبت إلى هناك واشتريت شاكي وهي في نفس العمر أيضًا. وكلاهما كان معي لسنوات بالفعل".
 

حصل مقطع الفيديو الأكثر شعبية لجميل على 24 مليون مشاهدة، ويتجاوز العديد من مقاطع الفيديو الأخرى أكثر من 15 مليونًا في كل مرة.

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