هاني برزي يكشف حقيقة عقد جلسة مع فتوح لتجديد التعاقد مع الزمالك

كشف هاني برزي، المرشح على منصب عضو مجلس إدارة الزمالك، حقيقة انعقاد جلسة مع أحمد فتوح لاعب الزمالك لتجديد تعاقده مع الأبيض.

وقال برزي خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "لم يحدث نهائيا عقد جلسة مع فتوح من أي عضو مرشح لمجلس إدارة الزمالك.



وأكمل: لا توجد لأي أحد سلطة للتعاقد مع لاعب أو التجديد أو تسريح أي من لاعبي الزمالك الحاليين، وأرفض هذا الأمر.

وأضاف: "يجب أن يكون هناك إدارة تنفيذية داخل النادي، وتعيين مدير تعاقدات بالزمالك".

وأتم: "لا توجد أي سلطة للمرشحين للتفاوض مع أي لاعب على ضمه حال الفوز بالانتخابات".



https://youtu.be/Mh6NmZdUHtM?si=JZyKxGjrxEdUUbGN