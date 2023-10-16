اليوم .. وزير الصحة يتفقد المستشفيات ووحدات الإسعاف بسيناء

تستعد محافظة شمال سيناء ، اليوم الإثنين لزيارة الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان إلى المحافظة، حيث سيكون في استقباله الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وحدات الإسعاف



ويتفقد وزير الصحة عددا من المستشفيات العامة والمركزية بالمحافظة ووحدات الإسعاف، وذلك للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الجرحى والمصابين الفلسطينيين في قطاع غزة أثر العدوان الإسرائيلي، والعمل على تلبية أي طلبات خاصة بالقطاع الصحي والطبي في شمال سيناء.





وقد رفعت محافظة شمال سيناء درجة الاستعداد في المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الطبية وتوفير أدوية الطوارئ وأكياس الدم ودعم المستشفيات بالكوادر الطبية لاستقبال الجرحى الفلسطينيين.







حيث تم عمل أنساق طبية في معبر رفح البري، والشيخ زويد والعريش العام وبئر العبد التخصصي ، من خلال نقطة طبية، وسيارات إسعاف، لاستقبال الجرحى، لإجراء الجراحات اللازمة لهم.