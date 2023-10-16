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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس تتصدر قائمة ستانفورد بـ 48 عالمًا ضمن الأفضل عالميا

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس عن إدراج 48 عالمًا من علماء جامعة عين شمس ضمن افضل علماء العالم وذلك ضمن تحديث جديد لتقرير أصدره باحثين بجامعة ستانفورد الأمريكية و الصادر عام 2023، وذلك في سياق ريادة جامعة عين شمس في مجال البحث العلمي على الصعيدين المحلي والدولي، وتتويجا لمسيرة البحث العلمي التى يتميز بها علماء الجامعة عبر تاريخها. 

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ومن الجدير بالذكر أن المعايير التي استند عليها التصنيف لإدراج الباحثين على مستوى العالم ضمن هذه القائمة تعتمد على عدد الاستشهادات بالأبحاث المنشورة من قبل هؤلاء العلماء، ومؤشر عدد المنشورات التي تم الاستشهاد بمؤلفها من قبل مؤلفين آخرين على الأقل نفس العدد من المرات (h-index) ، ومؤشر hm المعدل للتأليف المشترك، والاستشهادات للأوراق البحثية في مواضع تأليف مختلفة، ومؤشر مركب (c-score) وكذلك تتم الاستعانة ببيانات اسكوبس Scopus المطروحة من قبل Elsevier.

يشمل التقرير العلمي الجديد الصادر في 2023 علماء الجامعة في ميادين الطب، والعلوم، والهندسة وغيرها، زيادة في عدد الباحثين المدرجين عن الأعوام السابقة مما يعكس نهج إدارة الجامعة في دعم البحث العلمي وتشجيع العلماء على تحقيق إسهاماتهم الوطنية والعالمية. 

وقد ضم التقرير تمثيل  5 من كليات الجامعة حيث سجلت كلية التربية بالجامعة إدراج  أكبر عدد من علماء الجامعة ضمن قائمة ستانفورد حيث أدرج 15 عالمًا من أعضاء هيئة التدريس بالكلية والذي يمثل نسبة 31.25 % من مجموع المدرجين من الجامعة، تليها كلية العلوم حيث تضمنت إدراج 13 عالمًا (27.1%) ، ثم كلية الصيدلة وضمت 11 عالمًا (22.9%) ، وكلية الهندسة وضمت عدد 6 علماء (12.5%) ، وأخيرا كلية الطب حيث شمل التصنيف إدراج  3 علماء من علماء الكلية (6.25%).

وفي سياق تأكيد التزام جامعة عين شمس برؤية مصر 2030 والتميز في تحقيق خطط التنمية المستدامة من خلال التميز الذي يظهره علماؤها، تظهر الجامعة بوضوح كرائدة في رحلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا للخطة الوطنية، حيث يتسم العمل الجامعي بالتفاني في تحقيق التميز التعليمي والبحثي، وهو ما يعزز المساهمة الفعّالة لجامعة عين شمس في تحقيق الرؤية الوطنية لمستقبل مصر المزدهر والمستدام من خلال تميز أعضاء هيئة التدريس بها في مجالات البحث المتنوعة التي تغطيها كليات الجامعة.

جامعة عين شمس1
جامعة عين شمس1
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس أفضل علماء العالم جامعة ستانفورد الأمريكية مجال البحث العلمي Jobs Education

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