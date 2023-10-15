بحضور وزير التعليم العالي ..افتتاح معرض التعليم العالي الصيني اليوم



تنظم جامعة عين شمس فعاليات معرض التعليم العالي الصيني بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والسيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني ، الدكتور غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، السيد شنغ جيانكسو، المدير العام لمجلس المنح للصين والسيد تشانغ تاو القائم بالأعمال، سفارة الصين في مصر.

وذلك اليوم الاثنين ١٦ اكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية الهندسة جامعة عين شمس بميدان عبده باشا.

وفي احتفالية حضرها عدد كبير من أساتذة العمود الفقري من مختلف دول العالم حصل الدكتور عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب وفريق عمل بكلية الطب بجامعة عين شمس ، على جائزة خاصة من لجنه التحكيم في المؤتمر الدولي للجمعيه اليونانيه لجراحه العمود الفقري والذي انعقد بمدينة بورتو هيلي، باليونان.

وتعد الجائزة تقديرا دوليا هاما لعمل وحدة جراحة العمود الفقرى بكلية الطب بالجامعة.

وفي تصريح الدكتور عبد الفتاح سعود أكد على سعادته البالغة بالجائزة والتي تقدمها جمعية من اقدم جمعيات جراحه العمود الفقري في اوروبا وهي تعتبر مدرسه علميه كبيره حيث قام سيادته بتقديم ورقة بحثية هي نتاج عمل كبير قام به ا.د عبد الفتاح سعود بالتعاون مع ا.د مجدي جمال أستاذ ورئيس وحدة جراحات العمود الفقري بطب عين شمس و د مصطفي قنديل مدرس مناظير العمود الفقري بطب عين شمس و د زكريا حسن مدرس جراحة العظام بطب عين شمس ، مشيرا الى أن الجمعيه اليونانيه لجراحه العمود الفقري تعمل لتطوير رعاية العمود الفقري في اليونان وتجمع بين جراحي العمود الفقري وجراحي الأعصاب وجراحي العظام وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية ممن لديهم اهتمام مشترك بعلاج اضطرابات العمود الفقري وهي تعمل على تطوير مجال جراحة العمود الفقري في اليونان وبالتعاون مع جمعيات العمود الفقري الدولية الأخرى لتبادل المعرفة والخبرة

و يعد الدكتور عبد الفتاح سعود أول طبيب وجراح مصري ينجح في ابتكار طريقة جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية بطريقة آمنة سُجلت بإسمه واسم مصر في المراجع والدوريات العلمية العالمية ، كما شغل سيادته منصب رئيس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري.