انطلاق فعاليات معرض التعليم العالي الصيني بـ هندسة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس فعاليات معرض التعليم العالي الصيني بحضور الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والسيد تشن جي نائب وزير التعليم الصيني ، الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس، السيد شنغ جيانكسو، المدير العام لمجلس المنح للصين والسيد تشانغ تاو القائم بالأعمال، سفارة الصين في مصر.

وأوضحت جامعة عين شمس أن معرض التعليم العالي الصيني سوف يشارك فيه ٢٤ جامعة صينية ، وذلك يوم الاثنين المقبل ١٦ اكتوبر في تمام الساعة العاشرة صباحا بكلية الهندسة جامعة عين شمس بميدان عبده باشا.

و فى إطار احتفالات القوات المسلحة بذكرى انتصارات اكتوبر و تقديرا للجهود المبذولة من جامعة عين شمس بالمشاركة فى تلك الاحتفالات نظمت قوات الدفاع الشعبي بقيادة اللواء وليد الحماقي قائد قوات ال فاع الشعبي والعسكري بالتعاون مع جامعة عين شمس، وتحت رعاية ا.د غادة فاروق القائم بعمل رئيس الجامعة، وحضور ا. د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واشراف العقيد ا.ح احمد فهمي مدير ادارة التربية العسكرية بالجامعة حفل ختام معرض الثقافات العسكريه السادس عشر ب ختام فاعليات المعرض السادس عشر والذي نظمته هيئة البحوث العسكرية تحت عنوان "ذاكرة أكتوبر 2023 " في الفترة من 2 وحتى 5 أكتوبر الجاري ببانوراما حرب أكتوبر، وذلك في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 50 لانتصارات أكتوبر المجيدة

ويأتي ذلك حرصاً من جامعة عين شمس على إثراء الوعي الثقافي والفكري للأجيال الجديدة وتعريفهم بأمجاد وبطولات العسكرية المصرية والعربية على مر العصور.

حضر الحفل السيد رئيس هيئة البحوث العسكريه وا.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب كما حضر الفاعليات عدد من قادة القوات المسلحة ولفيف من الشخصيات العامة وطلبة الجامعات المصرية.

كما شارك في حفل الختام كورال جامعة عين شمس

اوضح ، أ.د عبد الفتاح سعود أن المعرض يشكل حدثاً مهماً للاجيال الحديثة للتعرف علي كافة المجالات الدفاعية وأنظمة التكنولوجيا العسكرية الحديثة، ومناسبة لاستعراض آخر ما أنتجته التكنولوجيا العسكرية في مجال الدفاع والاطلاع علي الاسلحة القديمة التي حارب بها الجيش المصري وصولا الي النصر.

وفي ختام الحفل تم تبادل الدروع من الجانبين وتكريم ا.د عبد الفتاح سعود وكما تم تكريم فريق كورال جامعة عين شمس .

و يأتى هذا التكريم فى إطار تقديم الشكر و العرفان لقطاع شؤون التعليم و الطلاب برئاسة د. عبد الفتاح سعود لما بذلوه من جهد و معاونة صادقة خلال احتفالات اكتوبر بالبانوراما للظهور بالمظهر اللائق و المشرف لاحياء الذكرى الخمسين لانتصارات حرب اكتوبر