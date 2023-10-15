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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فريق بطب عين شمس يحصل على جائزة خاصة بمؤتمر جراحة العمود الفقري باليونان

صدى البلد

 حصل الدكتور عبد الفتاح سعود أستاذ جراحة العظام بكلية الطب جامعة عين شمس  ونائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب وفريق عمل بكلية الطب بجامعة عين شمس ، في احتفالية حضرها عدد كبير من أساتذة العمود الفقري من مختلف دول العالم على جائزة خاصة من لجنة التحكيم في المؤتمر الدولي للجمعية اليونانية لجراحه العمود الفقري، والذي عقد بمدينة بورتو هيلي، باليونان.

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وتعد الجائزة تقديرا دوليا  هاما لعمل وحدة جراحة العمود الفقري بكلية الطب بالجامعة.

وفي تصريح للدكتور عبد الفتاح سعود أكد على سعادته البالغة بالجائزة والتي تقدمها جمعية من اقدم جمعيات جراحة العمود الفقري في أوروبا وهي تعتبر مدرسة علمية كبيره حيث قام  بتقديم ورقة بحثية هي نتاج عمل كبير قام به  د. عبد الفتاح سعود بالتعاون مع  د. مجدي جمال أستاذ ورئيس وحدة جراحات العمود الفقري بطب عين شمس و د. مصطفي قنديل مدرس مناظير العمود الفقري بطب عين شمس و د .زكريا حسن مدرس جراحة العظام بطب عين شمس ، مشيرا الى أن الجمعية اليونانية لجراحة العمود الفقري  تعمل على تطوير رعاية العمود الفقري في اليونان وتجمع بين جراحي العمود الفقري وجراحي الأعصاب وجراحي العظام وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية ممن لديهم اهتمام مشترك بعلاج اضطرابات العمود الفقري وهي تعمل على تطوير مجال جراحة العمود الفقري في اليونان وبالتعاون مع جمعيات العمود الفقري الدولية الأخرى لتبادل المعرفة والخبرة

و يعد د, عبد الفتاح سعود  أول طبيب وجراح مصري ينجح في ابتكار طريقة جراحية لتثبيت عظمة العجز بالمسامير الطبية بطريقة آمنة سُجلت باسمه واسم مصر في المراجع والدوريات العلمية العالمية ، كما شغل منصب رئيس الجمعية العالمية لجراحة العمود الفقري.

ونظمت كلية البنات بجامعة عين شمس، كرنفالا لاستقبال الطالبات الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يستمر على مدار خمسة أيام تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة مى حلمى، وكيل الكلية لقطاع شئون التعليم والطلاب.

 

 

كما افتتحت أيضًا عميدة الكلية المعرض الخيرى للملابس ومعرض الأعمال الفنية للطالبات، وشهد الاحتفال طابور عرض للجوالة.

حضر الحفل طالبات الكلية والعديد من أعضاء هيئة التدريس ومسئولي الأنشطة والهيئة المعاونة، وأعربوا عن سعادتهم بالعام الجديد.

وكانت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، احتفلت باستقبال طلابها الجدد والقدامى، وذلك على هامش أسبوع استقبال الطالبات الجديد الذي تنظمه الكلية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث بدأ أسبوع استقبال الطالبات السبت 14 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 18 أكتوبر.

تنظم الكلية حفل استقبال الطالبات بحضور منسقي الأقسام، كما تقام خلاله عدة معارض وندوات عديدة، منها معرض جديد للملابس المجانية والأعمال الفنية، وندوة عن فن القيادة وإدارة الوقت، وندوة أيضا عن حرب أكتوبر المجيدة وبطولاتها وماذا صنعت والدروس المستفادة من هذه الملحمة الكبيرة، وروح أكتوبر ودورها في بناء الجمهورية الجديدة.

الندوة يتحدث بها اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق.

 

بالإضافة إلى ندوة عن مشاكل الإنترنت وندوة أخرى عن كيفية التأهيل لسوق العمل في مصر والخارج، ويتحدث بها الدكتور محمد السعيد، الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة.

كما أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن الاحتفالات سوف تنظم بحديقه البرجولا بالكلية وعلى مسرح الكلية وتبدأ في العاشرة صباحا.

كما يتضمن الأسبوع والاحتفال أيضا عقد ندوة عن دعم المرأة وتتحدث بها الدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وندوة أخرى عن التعليم الإلكتروني.

وستعقد ندوة تعريفية أيضا عن الكلية وأهم خدماتها وأنشطتها وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الكلية وتطورها ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت إن الأسبوع والاحتفال سيشمل أيضا حفل كورال واسكتشات مسرحية بحضور الفنان أحمد فهيم وبكلمات ورسائل من طالبات الكلية المتفوقين دراسيا.

 

أكتوبر ودورها في بناء الجمهورية الجديدة الندوة يتحدث بها اللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد الأسبق وندوة عن مشاكل الإنترنت وندوه أخرى عن كيفية التأهيل لسوق العمل في مصر والخارج ويتحدث بها الدكتور محمد السعيد الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة.

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية أن الاحتفالات سوف تنظم بحديقه البرجولا بالكلية وعلى مسرح الكلية وتبدأ في العاشرة صباحا كما يتضمن الأسبوع والاحتفال أيضا عقد ندوة عن دعم المرأة وتتحدث بها الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة وندوة أخرى عن التعليم الإلكتروني.

وستعقد ندوة تعريفية أيضا عن الكلية وأهم خدماتها وأنشطتها وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الكلية وتطورها ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت إن الأسبوع والاحتفال سيشمل أيضا حفل كورال واسكتشات مسرحية بحضور الفنان أحمد فهيم وبكلمات ورسائل من طالبات الكلية المتفوقات دراسيا.

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