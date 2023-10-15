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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بنات عين شمس تطلق كرنفال استقبال العام الدراسي الجديد 2023/2024

صدى البلد

نظمت كلية البنات بجامعة عين شمس، كرنفالا لاستقبال الطالبات الجدد والقدامى للعام الدراسي الجديد 2023/2024، والذي يستمر على مدار خمسة أيام تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق، القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس ونائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وبرئاسة الدكتورة أميرة أحمد يوسف، عميد كلية البنات، والدكتورة مى حلمى، وكيل الكلية لقطاع شئون التعليم والطلاب.

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وقد افتتحت الدكتورة أميرة يوسف،  عميدة كلية البنات، فعاليات اليوم الأول بالترحيب بالطالبات الجدد والقدامى للعام الجامعى 2023/2024، وتم تعريف الطالبات بأقسام الكلية المختلفة.

وأكدت أن الكلية اتخذت إجراءات مكثفة لاستقبال العام الدراسي الجديد، وتمنت للطالبات أن يكون عاما سعيدا مليئا بالتطور والتفوق والإنجاز.

كما افتتحت أيضًا عميدة الكلية المعرض الخيرى للملابس ومعرض الأعمال الفنية للطالبات، وشهد الاحتفال طابور عرض للجوالة.

حضر الحفل طالبات الكلية والعديد من أعضاء هيئة التدريس ومسئولي الأنشطة والهيئة المعاونة، وأعربوا عن سعادتهم بالعام الجديد.

وكانت كلية البنات للآداب والعلوم والتربية جامعة عين شمس، احتفلت باستقبال طلابها الجدد والقدامى، وذلك على هامش أسبوع استقبال الطالبات الجديد الذي تنظمه الكلية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، حيث بدأ أسبوع استقبال الطالبات السبت 14 أكتوبر ويستمر حتى الأربعاء 18 أكتوبر.

تنظم الكلية حفل استقبال الطالبات بحضور منسقي الأقسام، كما تقام خلاله عدة معارض وندوات عديدة، منها معرض جديد للملابس المجانية والأعمال الفنية، وندوة عن فن القيادة وإدارة الوقت، وندوة أيضا عن حرب أكتوبر المجيدة وبطولاتها وماذا صنعت والدروس المستفادة من هذه الملحمة الكبيرة، وروح أكتوبر ودورها في بناء الجمهورية الجديدة.

الندوة يتحدث بها اللواء محمود خليفة، محافظ الوادي الجديد الأسبق.

بالإضافة إلى ندوة عن مشاكل الإنترنت وندوة أخرى عن كيفية التأهيل لسوق العمل في مصر والخارج، ويتحدث بها الدكتور محمد السعيد، الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة.

كما أعلنت الدكتورة أميرة يوسف، عميدة الكلية، أن الاحتفالات سوف تنظم بحديقه البرجولا بالكلية وعلى مسرح الكلية وتبدأ في العاشرة صباحا.

كما يتضمن الأسبوع والاحتفال أيضا عقد ندوة عن دعم المرأة وتتحدث بها الدكتورة هند الهلالي، مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة، وندوة أخرى عن التعليم الإلكتروني.

وستعقد ندوة تعريفية أيضا عن الكلية وأهم خدماتها وأنشطتها وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الكلية وتطورها ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت إن الأسبوع والاحتفال سيشمل أيضا حفل كورال واسكتشات مسرحية بحضور الفنان أحمد فهيم وبكلمات ورسائل من طالبات الكلية المتفوقين دراسيا.

 

 

أكتوبر ودورها في بناء الجمهورية الجديدة الندوة يتحدث بها اللواء محمود خليفه محافظ الوادي الجديد الأسبق وندوة عن مشاكل الإنترنت وندوه أخرى عن كيفية التأهيل لسوق العمل في مصر والخارج ويتحدث بها الدكتور محمد السعيد الأستاذ بكلية الزراعة بالجامعة.

وأعلنت الدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية أن الاحتفالات سوف تنظم بحديقه البرجولا بالكلية وعلى مسرح الكلية وتبدأ في العاشرة صباحا كما يتضمن الأسبوع والاحتفال أيضا عقد ندوة عن دعم المرأة وتتحدث بها الدكتورة هند الهلالي مدير وحدة دعم المرأة ومناهضة العنف بالجامعة وندوة أخرى عن التعليم الإلكتروني.

وستعقد ندوة تعريفية أيضا عن الكلية وأهم خدماتها وأنشطتها وعرض فيلم وثائقي عن نشأة الكلية وتطورها ودورها في خدمة المجتمع.

وقالت إن الأسبوع والاحتفال سيشمل أيضا حفل كورال واسكتشات مسرحية بحضور الفنان أحمد فهيم وبكلمات ورسائل من طالبات الكلية المتفوقات دراسيا.

 

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