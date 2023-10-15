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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أستاذ بتربية عين شمس: القيادة السياسية تهتم بإنشاء أفرع للجامعات الأجنبية بمصر

طلاب جامعات
طلاب جامعات

برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين.

 

قال الدكتور عماد على أستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس ،أن قطاع التعليم العالي شهد طفرة حقيقة لم يشهدها من قبل وتحول إلى حقيقة ونجحت مصر في استقطاب  فروع دولية لجامعات أجنبية مرموقة يقع تصنيفها ضمن الـ50 الأوائل على مستوى العالم على أرض مصر .
 


وأكد الدكتور عماد على خلال تصريحاته لـ صدى البلد، أن الخطة الإستراتيجية الجديدة لمنظومة إدارة الطلبة الوافدين تستهدف العمل لتقديم خدمة تعليمية متميزة بمختلف المراحل الدراسية، موضحاً أن الخطط تستهدف أيضا زيادة الدخل للعام الجديد عن العام الماضي.

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وتابع  عماد على ، أن الدولة حققت ، عددا من الإنجازات فى عدة مجالات من بينها التعليم العالى، الذى شهد تقدمًا ملحوظًا فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى .

أضاف الأستاذ بكلية التربية، أن الدولة المصرية  نجحت فى إنجاز ما وجهت به القيادة السياسية منذ سنوات بضرورة أن تكون هناك فروع دولية لجامعات أجنبية مرموقة يقع تصنيفها ضمن الـ50 الأوائل على مستوى العالم على أرض مصر، وبالفعل يوجد 7 فروع لكبرى المؤسسات التعليمية المختلفة من بريطانيا وإسبانيا وكندا والبرتغال وألمانيا تزين أحياء وضواحى العاصمة الإدارية لتقدم خريجين منافسين وبقوة فى سوق العمل وفقاً لمتطلبات الذكاء الاصطناعى.

 

وأشار عماد على إلى أن هناك العديد من التخصصات والبرامج المتميزة تضمها أفرع الجامعات الموجودة حالياً فى العاصمة، لافتا أن المشاركة بين تلك الجامعات تعمل علي  نقل الخبرات والحداثة فى البرامج، ليكون بديلاً عن سفر الطلاب للخارج واستقطاب الطلاب الوافدين.


وأوضح الدكتور عماد على، أن الفروع الجديدة نواة حقيقية تكون مركزاً لاستقطاب الطلاب الوافدين من مختلف دول الشرق الأوسط واستعادة دور مصر فى الساحة التعليمية وريادتها، مؤكداً أنها مورد إضافى للعملة الصعبة من خلال تطوير الأداء وزيادة عدد الطلاب واستيعاب أكبر قدر من المصريين والحد من فرص سفرهم للدراسة خارج مصر بعد إتاحة كل متطلباتهم.

 

وبرعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي أطلق الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية EGYAID للطلاب الوافدين .

 

وشارك الفنان إياد نصار فى حضور فعاليات إطلاق المبادرة المصرية للمنح الدراسية والسياحة التعليمية، معربا عن سعادته فى تقديم هذا الحدث المميز الذى نرى فيه كيف تؤكد الدولة المصرية منذ فجر التاريخ حاضنة لكل زائر وافدا إليها من شتى بقاع الأرض.

 

وأضاف الفنان إياد نصار، لعل مصر أحد القوى الناعمة التى تنتشر فى قلوب الجميع ومن هذا الحب كان الاهتمام بهذا الملف وهو ملف الطلاب الوافدين للدراسة فى مصر الذى يحظى برعاية واهتمام القيادة السياسية، وكل المسئولين فى الدولة.

 

وقال الدكتور شريف صالح، رئيس الإدارة المركزية للوافدين بوزارة التعليم العالى أن مبادرة السياحة التعليمية تأتى تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأن الهدف الرئيسى من السياحة التعليمية هو التحصيل العلمى واكتساب المعارف الضرورية وينتج عن ذلك القيام ببعض الأنشطة التعليمية.

 

ولفت إلى تطوير الإدارة المركزية للوافدين باستحداث منصة ادرس فى مصر لتبادل الخبرات مع الدول العربية والإفريقية والآسيوية، مؤكدا أن الاستثمار فى السياحة التعليمية هو الاستثمار فى المستقبل ويعزز التفاهم السلمى بين الشعوب وتكوين شراكات استراتيجية بين الدول.

 

قال الدكتور محمد سمير حمزة، رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالى، أن مصر كانت وما زالت مركزا إقليميا للطلاب الوافدين، موضحا أنه للمؤسسات التعليمية الحكومية تاريخ عريق لاسيما بعد أن انضمت العديد من الجامعات الخاصة والأهلية، فضلا عن أفرع الجامعات الأجنبية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك الجامعات التكنولوجية وقد حصلت على أغلب الكليات على اعتماد الهيئة القومية للاعتماد وضمان الجودة، وبالتبعية معتمدة من جهات اعتماد دولية.

 

وأضاف الدكتور سمير حمزة، تتمتع العديد من الجامعات المصرية بمراكز متقدمة فى التصنيفات الدولية، كما بدأت الجامعات فى منح الدرجات المزدوجة والمشتركة بالشراكة مع الجامعات العالمية.

 

وتابع: منصة "ادرس فى مصر" تقدم خدمات متعددة لاستكمال الدراسة الجامعية والعليا بالجامعات المصرية حيث يجد الطلاب المستوى المتميز فى بيئة تتسم بالاستقرار الأمنى والسياسى وأسعار مناسبة، موضحًا أن السياحة بشكل عام خطوة مهمة إذ تمتلك مصر فيه ميزات مهمة بداية من الموقع الإستراتيجي والجغرافى، حيث تهدف إلى جذب عدد كبير من الطلاب الوافدين لمتابعة دراستهم فى مصر، موضحًا أن السياحة التعليمية تعنى أن الهدف الرئيسى من السفر التعليم واكتشاف المواقع السياحية.

 

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