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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا.. أقوى تخفيضات في 2023 على موبايلات الـآيفون.. iPhone 15 الجديد بـ 280 ألف جنيه

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

 

آيفونات الغلابة بـ6000 جنيه.. هاتفان من شاومي وRealme بمواصفات الـ iPhone

 

تعتبر شركتي ريلمي Realme وشاومي Xiaomi من الشركات الرائدة في صناعة الهواتف الذكية بأسعار معقولة، وقد أعلنت الشركة مؤخرًا عن إطلاق هاتف Realme C53، الذي يعد "آيفون الغلابة" بفضل مواصفاته الرائعة وتصميمه الأنيق، الذي يتناسب مع ميزانية العديد من المستخدمين.

 

أقوى تخفيضات في 2023 على موبايلات الـ iPhone .. الشراء من هنا

 

بدأت شركة آبل Apple الأمريكية موسم البيع الاحتفالي السنوي في الهند اعتبارًا من اليوم وتعد الهند من أكبر أسواق الهواتف الذكية في العالم، و تقدم آبل حاليا خصومات وعروضًا على مجموعة من المنتجات بما في ذلك أجهزة iPhone و iPad و Mac و AirPods وغيرها الكثير.

 

بسعر خيالي.. iPhone 15 الجديد بـ 280 ألف جنيه

 

تقدم شركة Caviar للمنتجات الفاخرة مجموعة UFO من تصميمات iPhone 15 Pro و Pro Max الفاخرة والمصممة خصيصًا لعيد الهالوين هذا العام، والتي تتضمن مواد من الفضاء الخارجي وبالتحديد، شظايا من نيزك Murchison تحتوي على أحماض أمينية (اللبنات الأساسية للحياة في الكون).

 

استفد في وقت الفراغ.. أفضل تطبيقات تعليم اللغات المجانية

 

مع انتشار الهواتف الذكية وسهولة الوصول إلى الإنترنت، أصبح تعلم اللغات الأجنبية أكثر سهولة من أي وقت مضى. فهناك العديد من التطبيقات المجانية التي يمكن أن تساعد المستخدمين على تعلم لغة جديدة من الصفر وحتى الاحتراف.

 

سامسونج بتفرح الغلابة وتطلق أحدث هواتفها الاقتصادية بـ 3000 جنيه فقط

 

في حين تم الإعلان عن تفاصيل سلسلة A05 في البداية في سبتمبر، لم تكشف شركة التكنولوجيا العملاقة سامسونح عن سعرها وتوافرها، ولكنها الآن كشفت عن هذه التفاصيل للسوق الفلبينية. يتميز A05 و A05s بشاشة 90 هرتز، وكاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، ومساحة تخزين تصل إلى 128 جيجابايت، وبطاريات كبيرة مع دعم الشحن السريع. دعونا نتعمق في مواصفات وميزات وأسعار هذه الهواتف:

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