محمد صلاح يقود تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام الجزائر

يستعد منتخب مصر الوطني بقيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، لمواجهة منتخب الجزائر وديا في السابعة مساء اليوم الإثنين باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

تشكيل مصر المتوقع لمواجهة الجزائر وديا

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتوح - محمد عبد المنعم - علي جبر - محمد هاني.

خط الوسط: حمدي فتحي - طارق حامد - أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: محمود تريزيجيه - مصطفى محمد - محمد صلاح.

وكان منتخب مصر، واجه زامبيا وديا مساء الخميس الماضي، وفاز بهدف دون رد سجله حمدي فتحي.

وتأتي مواجهة منتخب مصر والجزائر ضمن استعدادات المنتخبين لخوض منافسات تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، بجانب التحضير للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.